白沙屯媽出發進香 凌晨台一線人車塞爆

2018-05-17 04:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽昨天深夜11點登轎，隨後帶領數萬信眾出發，展開今年長達8天的往北港進香之旅，今年報名隨香客逼近4萬5000人，大幅超越往年紀錄，出發之夜白沙屯周邊道路被塞爆，從昨晚到今天凌晨2、3點，通霄台一線路段盡是隨香人潮和車潮，宛如巨龍綿延不斷。

今年8天進香之旅，向媽祖婆擲筊請示擇定的重要時辰，除昨天深夜子時登轎、出發，其他時辰分別是農曆四月初四抵北港、初五卯時朝天宮進火 (5月19日清晨6點55分)，初十未時回宮 (5月24日下午2點20 分)、廿一日子時開爐 (6月4日零時30分)。

今年隨香人數大破以往紀錄，白沙屯周邊昨晚持續湧進各地來的隨香客，大家不斷往拱天宮集結、上香，宮裡宮外一片熱絡景像，香客個個充滿進香出發前的歡喜期待。

昨天深夜拱天宮進行媽祖登轎前的祝禱儀式，苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長魏明谷、苗栗縣通霄、苑裡、後龍、雲林縣北港等鄉鎮首長，還有北港朝天宮董事會都專程來恭送媽祖啟程，廟內被信眾擠得水洩不通，白沙屯媽在信眾「進喔！」的歡呼聲中，在深夜11點登轎，11點40分出發，宮外鞭炮、煙火不斷，硝煙瀰漫整個白沙屯庄頭，在成千上萬信眾簇擁下，白沙屯媽祖神轎引領信眾往南而去。

台一線公路通霄白沙屯路段實施調撥車道，南下路段提供隨香客和進香車輛，但出發後南、北雙向道路幾乎都被隨香人車占據，在公路上形成數公里長龍，場面壯觀。

去年白沙屯媽進香日程長達12天，今年減為8天，且去程必須在36小時內抵北港，白沙屯媽一出發，就以快速的急行軍步調帶領信眾南下，在白沙屯地區偶爾繞出公路，在通霄新埔也轉進社區，但一路移動迅速。

亞洲大學學生王智弘、王昱惇分別從新竹、台中來參加，他們表示今年去程只要36小時，反而讓他們特別想參加並挑戰自我，兩人都是第一次跟白沙屯媽行腳，感覺一切都很新奇。