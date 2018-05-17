親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

白沙屯媽祖起駕進香 數萬信徒夜行軍

2018-05-17 03:40中央社 苗栗縣17日電

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動相當有特色，報馬仔獨樹一格。 圖／聯合報系資...
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動相當有特色，報馬仔獨樹一格。 圖／聯合報系資料照片
分享
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖16日深夜起駕往雲林朝天宮徒步進香，今年去程36小時內要抵達北港，數萬名信徒簇擁跟隨「夜行軍」，展開8天7夜長征之旅。

今年報名參加進香信徒逾4萬人，較去年大幅成長50%，人數再創新高。入夜後白沙屯地區越晚越熱鬧，拱天宮內外、周邊巷道人潮萬頭鑽動，沿街許多攤位發送咖啡、提神飲料、點心、痠痛貼布等補給品及媽祖相關結緣品，接近起駕時間，信徒情緒愈顯高亢。

16日深夜11時40分，媽祖鑾轎在眾人高喊「進喔、進喔」聲中衝出廟門，數萬信徒情緒沸騰，廟前廣場宛如不夜城；在拱天宮事前呼籲響應環保「以掌聲迎媽祖」下，今年燃放煙火、鞭炮略有減少，進香隊伍亦步亦趨緊緊跟隨鑾轎前行，場面壯觀。

拱天宮管理委員會主委洪文華指出，根據媽祖擇日時程，16日深夜啟程後，預計18日中午前抵達北港，24日下午2時20分回宮，全程8天7夜，徒步往返400公里，尤其去程36小時徒步200公里，猶如急行軍，對「香燈腳」體力、耐力是一大考驗。

今年進香活動已是農曆4月，天氣較悶熱，拱天宮呼籲信眾量力而為，此外，進香期間適逢19、20日國中會考以及考前衝刺，希望民眾本於聖母愛護學子的慈悲心，儘量節制燃放煙火鞭炮，慎選場地、時間並注意安全，讓考生得以安心備考、應試。

白沙屯媽祖鑾轎轎頂因覆蓋一層粉紅色薄帆布，有時進香行進步伐快速，被信徒形容為「粉紅超跑」，也有人稱是「粉紅法拉利」。

拱天宮管委會總幹事陳春發解釋，轎頂的帆布有其用意，主要是途中萬一遇到下雨，可將帆布放下遮雨、保護神轎，柔和的粉紅色也更加凸顯媽祖慈悲心，「這樣的形式和顏色都是自古傳承至今，從未改變」。

此外，白沙屯媽祖每年到北港是「進香」，而不用「遶境」一詞。陳春發指出，拱天宮供奉的天上聖母到北港朝天宮刈火是「回娘家」，與在自家庄內遶境祈福不同，且沿途行經台中、彰化、雲林等縣市，拱天宮何德何能到別人地盤「遶境」？因此，稱「進香」以表尊重與謙卑。

白沙屯媽祖前往雲林北港朝天宮進香活動約有200年歷史，最大特色是「媽祖帶路」，沒有固定期程與行進路線，完全依照媽祖神意指引，是獨特的宗教文化，民國97年登錄為苗栗縣無形文化資產，並由文化部指定為國家重要民俗無形文化資產，102年入選內政部「台灣宗教百景」之一。（編輯：陳亦偉）

白沙屯媽祖北港朝天宮遶境

相關新聞

高市六龜台灣原生山茶 山野特產變貴族

2018-05-16 23:38

除了山茶…高雄六龜也曾種金雞納樹

2018-05-16 23:45

山茶夯野放面積大增 高市加入推廣

2018-05-16 23:41

登錄歷史建築／嘉縣萬國戲院將創生 盼文化部長來訪

2018-05-16 23:17

影／不甩頂新魏家、過河浮腳印 白沙屯媽進香團奇事多

2018-05-16 10:00

竹縣百年甘屋渤海堂將公告古蹟 洋樓式古厝有特色

2018-05-16 08:07

新北鼓藝節周五開跑 8場演出世界級

2018-05-16 00:23

這座燈塔不一樣 北市林森公園書席指引閱讀

2018-05-15 23:51

宜蘭稻田長出貓熊來 快看！

2018-05-15 23:46

金山二媽回娘家 推2天1夜「蹦火仔」遊程

2018-05-15 23:42

宜蘭魚販之子回饋家鄉 故居改成圖書館

2018-05-15 23:34

3輛近億骨董車 11月環台奔馳

2018-05-15 23:05

密度冠全台 嘉市推公園特色化

2018-05-15 22:40

薰衣草森林尖石店重新開幕 持昔日園區照片可免費入園

2018-05-15 15:05
看更多

熱門文章

影／不甩頂新魏家、過河浮腳印 白沙屯媽進香團奇事多

2018-05-16 10:00

台鐵台中新增5車站 今年10月全面通車

2018-05-16 17:45

影／苗栗老議長百年歷史故居 現勘前2天拆光光

2018-05-16 18:56

轉達盼馬英九選總統被罵 陳樹菊低調回高雄休養

2018-05-16 12:53

白沙屯媽祖北港進香 急行軍謹記天心長腿口訣

2018-05-16 14:48

影／議員質疑善款辦餐會 傅崐萁爆氣：不要抹黑公務員

2018-05-16 15:05

影／扯！議員踩老梅綠石槽被譙 北觀處竟無法可罰

2018-05-16 09:55

又有20幢眷舍修好了 屏東眷村做出「屏東味」

2018-05-16 09:55

台中「北屯小肺」毀了？蓋社會住宅要移植近百棵樹

2018-05-16 16:31

影／原已不選的高市議員許慧玉 今宣布抱病再戰

2018-05-16 17:11

金門人的新福利 酒後代駕有補助

2018-05-16 23:11

復育成功 阿公店森林公園現螢火蟲

2018-05-16 16:31

南投醫療資源缺乏 議員看病也感嘆「等到天荒地老」

2018-05-16 19:56

竹縣百年甘屋渤海堂將公告古蹟 洋樓式古厝有特色

2018-05-16 08:07

影／不再等政府補貼 南投旅遊業前進竹科拚觀光

2018-05-16 14:38

嫁來台灣20年沒回過越南 新住民縣議員助返鄉心願

2018-05-16 19:28

羅志祥來練過舞 基隆文化中心換新舞鏡讓青少年勁舞

2018-05-16 19:33

影／中捷水泥由巨力提供 議員：想到就起雞皮疙瘩

2018-05-16 12:39

陸客不來觀光業轉戰東南亞 泰網紅團來台當原住民

2018-05-16 15:16

擴大發放育兒津貼 南投縣愁「經費從哪來？」

2018-05-16 16:27

中油桃煉廠遷廠時間表跳票 地方醞釀抗爭

2018-05-16 19:50

東北角海葡萄小葉蕨藻 人工繁殖成功可望量產

2018-05-16 11:24

議員抨全套制服逾4000偏貴 高市國小：自由購買

2018-05-16 20:22

影╱為新竹、埔里米粉代工 楓坑米粉飄香千里

2018-05-16 09:39

白天也「送肉粽」 彰化市磚磘里明午2時有一場

2018-05-16 23:10

影／客家妹不識客家花布 她拍節目讓世界看見客家

2018-05-16 15:33

政院擴大育兒津貼 地方媽媽問「兒子8歲可以追溯嗎？」

2018-05-16 16:31

影／AI人工智慧起飛 電腦導航置換人工關節比人腦精準

2018-05-16 23:46

台中串聯7處歷史現場 說故事讓你愛台中

2018-05-16 08:07

省很大的台金端午包船 船票5月18日開放登記

2018-05-16 19:29

紅藜價格從雲端跌落 台東縣府力求平穩市價

2018-05-16 19:17

關渡自然公園開園17年 將迎200萬遊客

2018-05-16 09:56

魏明谷請命 重新開放臨時工廠登記申請有譜

2018-05-16 23:47

萬國戲院登錄為歷史建築 維運費還不知在那裡

2018-05-16 21:19

涉貪交保過了半年 琉球鄉長陳隆進今天復職

2018-05-16 18:35

到衛武營看藝文 「無限卡」全年無限暢賞

2018-05-16 17:13

救災廢水「屠溪」 敬鵬捐3千萬元助復育

2018-05-16 20:21

影／反制台灣驅猴掠食農作 全國首支獵人驅猴大隊成軍

2018-05-16 16:31

網美必打卡！誠實君進駐台南新光中山店 迎佛系人生

2018-05-16 16:27

寶山徵收案鄉民權益受損 議員質詢討公道

2018-05-16 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top