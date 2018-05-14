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廖乾杉養生術雕塑個展 詮釋老病憶過往

2018-05-14 13:59中央社 台中14日電

台中市屯區藝文中心即日起至6月3日舉辦「養生術—廖乾杉個展」，藝術家廖乾杉以父親留下的收藏品重新創作，回憶過去的往日時光，希望透過作品詮釋面對老病與放不下的恐懼。

藝術家廖乾杉以雕塑為主要創作媒介，在東海大學美術系研究所就讀期間，就多次入選校內師生美展，曾舉辦個展及聯展，此次個展以雕塑作品為主，包括物品雕塑、空間雕塑與平面雕塑3大類型。

廖乾杉利用父親留下乘載著時間記憶、個人生命史，及家庭情感的大量物件，透過雕塑性的創造概念及技巧，重寫物品的意義，用藝術家的方式，去傳達他想表達的「父親之於我家」議題，以及老一輩知福、惜物的觀念。

廖乾杉今天受訪說，他的父親4年前過世，老家200多坪的空間全被父親的收藏品塞滿，他開始慢慢整理，發現父親許多收藏都很特別，包括木製的樓梯扶手欄杆就有近300支與老木櫃等，都可作為創作的素材。

廖乾杉將父親留下的樓梯扶手欄杆，創作出作品「記憶的溫度」，盼利用父親的收藏，重新形塑出父親堅毅、強壯的印象，他認為，用父親的遺物去重新建構父親的形象，更有意義也更有感覺。

此外，廖乾杉表示，個展命名為「養生術」，是因他發現父親收藏一本爺爺流傳下來的中藥帖，記載各種疾病和養生飲食的中藥配方，他自己同樣面臨中年、擔心老去的議題，閱讀這本中藥帖，反而瞭解出心靈上的養生，與自我內心的剖析對話，才是最重要的。

他希望透過作品，詮釋過去的人是用什麼樣的感悟，勇敢面對老病的恐懼，以及辦不到的欲望，必須選擇放下或珍惜。

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