影/台南佳里北頭洋平埔夜祭 體驗平埔文化

2018-05-14 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市佳里北頭洋阿立祖平埔夜祭，昨深夜起至今天凌晨在北頭洋平埔園區登場，今年共祭拜9頭豬，參與祭拜者一身傳統平埔服裝，歷經傳統祭拜儀式，最後在族人合圍迎跳牽曲後結束。

不過，因今天為非假日，人數不如往年，約僅有200多人與會，參與夜祭者大都來自在地族人與一些學生、學者，而附近東山吉貝耍、官田隆田復興宮平埔祖親也受邀參與。

與會者表示，雖然人數略少，不影響夜祭進行，且少了人群干擾，反能專注認識夜祭過程。

今年北頭洋平埔夜祭結合佳里區公所舉辦佳里好「蒡」產業文化節活動。夜祭活動昨晚近11點陸續展開，現場還提供現烤豬肉分享，也提供跳牽曲體驗，展現原住民文化特色。

台南市代理市長李孟諺、前勞動部政務次長郭國文、佳里區長葉誌明、前市府觀光旅遊局長陳俊安等人也參與夜祭，會場公廨前準備祭拜用的檳榔、米酒，在尪姨祭司引導下，依序虔誠跪拜在阿立祖前。

會場大草原前也簡單佈置，擺放祭拜的豬，經由尪姨完成敬酒禮並「請神」，完成「點豬」儀式，再以茅草拍打豬體完成「過火」淨豬等儀式，經完成擲筊、「翻豬禮」等儀式，最後族人下場圍跳牽曲後落幕。