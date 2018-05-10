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郭博州、林熺俊繪畫雙個展 呈現當代繪畫的抽象形式

2018-05-10 11:06聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「視象／當代～2018郭博州（右）、林熺俊（左）繪畫雙個展」在高雄2013藝術空...
「視象／當代～2018郭博州（右）、林熺俊（左）繪畫雙個展」在高雄2013藝術空間展出。圖／2013藝術空間提供
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「視象／當代～2018郭博州、林熺俊繪畫雙個展」即日起至6月10日，在高雄2013藝術空間展出。兩人曾在師大美術系72級同窗四年，也是同寢室的麻吉，各自走過卅年藝術旅程後，合體呈現當代繪畫的抽象形式。

策展人陶文岳表示，郭博州和林熺俊在某種程度上，都可視為當代繪畫的抽象形式呈現，即符合潮流表現，運用的色彩時尚，重視繪畫空間的運用，創作語彙各具特色。深入探索可分出兩人的差異性，郭博州的作品融入了後現代的思維想法，創作技法多樣，結合拼貼、版印、複合媒材到水墨圖像的結合，本身就是東西方思想與技法的大熔爐；林熺俊的繪畫著重於建築造型空間與光影氛圍的探索，呈現出某種類機械形式構圖、想像與科技結合下的視覺符號與元素的節奏表現。

策展人王家荺表示，林熺俊去年個展作品以空間結構的色形、線條，呈現與當下不同的獨特語彙，塑造屬於林式的藝術風貌，使藝術市場眼睛一亮。

林熺俊說，再拾畫筆，創作的熱切在內心來來回回探索著，理性上在線條、色塊等似建築空間中尋找結構的延展可能；感性上又譲畫面出現近似純真童趣般的機械怪獸或與似內心抽象風格的山水樣態。「藝術讓我學習謙卑、藝術讓我找回自己，回到人的純粹！」

郭博州表示，近期作品是50歲以後對藝術創作的曠達與自信，也是試圖把多年深受西方藝術教育薰陶後，回歸到東方美學思想的探討，將東方文學、哲學與美學鎔鑄在一起，透過不斷的濤洗，讓作品的氣勢與氣韻，可以顯現更大的氣魄。「就是大處著眼、小處放鬆、不拘小節、氣韻生動！」

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