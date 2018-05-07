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5月限定版浪漫花海 高山杜鵑太魯閣肆意綻放

2018-05-07 07:39聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

5月是賞花好的時機，花蓮從北到南都能看到不同的花種盛開，高山杜鵑、萱草、蜀葵花、鐵炮百合百花齊開，預計都將在母親節前後盛開，民眾可以趁著花期來規劃賞一趟花巡禮，流連在浪漫花海中。

高山春天的腳步來得比平地晚，高山的野生玉山杜鵑與紅毛杜鵑這時才開始綻放，位在花蓮最北的賞花景點，就是太魯閣國家公園的合歡山，繽紛花海會將合歡山群點綴得粉嫩亮麗。

太魯閣國家管理處表示，台14甲兩邊都可看見盛開的美景，粉紅漸層的是玉山杜鵑，鮮豔桃紅色就是紅毛杜鵑，預計在母親節前夕盛開，花期約2個月，這個周末已有不少追花族上山來賞花。

同在太魯閣國家公園內的布洛灣的百合花也已陸續鑽出大地，潔白的花朵點綴在綠色的山坡上，還會散發淡淡花香，預計在4月底前盛開，花期將持續到5月中旬。

別稱為「母親花」的萱草，在吉安鄉境內嘉德萱草花田陸續綻放美麗姿態，黃、紅、粉紅及混色等不同繽紛色彩，爭奇鬥豔，吸引許多民眾前來欣賞拍照。

再往南走，花蓮瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心種植上千株鐵炮百合，目前進入花季，上千株鐵炮百合，近日已陸續綻放，白色花朵隨風搖曳，十分吸睛。

駐衛警在2009年起，為美化景觀移植花苗種植，幾年來分株愈來愈多，在風景區遍地開花，近年來也成賞景眼，母親節前後，民眾可以全家一同前往欣賞，過一個充滿百合花香的母親節。

位在太魯閣國家公園境內的合歡山區，玉山杜鵑已經盛開。圖／翻攝太管處臉書粉絲頁
位在太魯閣國家公園境內的合歡山區，玉山杜鵑已經盛開。圖／翻攝太管處臉書粉絲頁
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位在太魯閣國家公園境內的合歡山區，玉山杜鵑已經盛開。圖／翻攝太管處臉書粉絲頁
位在太魯閣國家公園境內的合歡山區，玉山杜鵑已經盛開。圖／翻攝太管處臉書粉絲頁
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花蓮縣吉安鄉境內嘉德萱草花田裡的萱草綻放，吸引許多民眾前來欣賞拍照。圖／吉安鄉公...
花蓮縣吉安鄉境內嘉德萱草花田裡的萱草綻放，吸引許多民眾前來欣賞拍照。圖／吉安鄉公所提供
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位在太魯閣國家公園境內的合歡山區，玉山杜鵑已經盛開。圖／翻攝太管處臉書粉絲頁
位在太魯閣國家公園境內的合歡山區，玉山杜鵑已經盛開。圖／翻攝太管處臉書粉絲頁
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花蓮縣吉安鄉境內嘉德萱草花田裡的萱草綻放，吸引許多民眾前來欣賞拍照。圖／吉安鄉公...
花蓮縣吉安鄉境內嘉德萱草花田裡的萱草綻放，吸引許多民眾前來欣賞拍照。圖／吉安鄉公所提供
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花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心周圍種植上千株鐵炮百合，目前進入花季，一片白色花朵隨...
花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心周圍種植上千株鐵炮百合，目前進入花季，一片白色花朵隨風搖曳，美不勝收。記者徐庭揚／攝影
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花農曾永坤培育出黃、紅、粉紅及混色等不同繽紛色彩的萱草，預計5月中盛開。圖／吉安...
花農曾永坤培育出黃、紅、粉紅及混色等不同繽紛色彩的萱草，預計5月中盛開。圖／吉安鄉公所提供
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花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心周圍種植上千株鐵炮百合，目前進入花季，一片白色花朵隨...
花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心周圍種植上千株鐵炮百合，目前進入花季，一片白色花朵隨風搖曳，美不勝收。記者徐庭揚／攝影
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花蓮市十六股大道周邊千餘坪土地的蜀葵花田，預計於母親節盛開。記者徐庭揚／攝影
花蓮市十六股大道周邊千餘坪土地的蜀葵花田，預計於母親節盛開。記者徐庭揚／攝影
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太魯閣國家公園杜鵑母親節
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