5月限定版浪漫花海 高山杜鵑太魯閣肆意綻放

2018-05-07 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



5月是賞花好的時機，花蓮從北到南都能看到不同的花種盛開，高山杜鵑、萱草、蜀葵花、鐵炮百合百花齊開，預計都將在母親節前後盛開，民眾可以趁著花期來規劃賞一趟花巡禮，流連在浪漫花海中。

高山春天的腳步來得比平地晚，高山的野生玉山杜鵑與紅毛杜鵑這時才開始綻放，位在花蓮最北的賞花景點，就是太魯閣國家公園的合歡山，繽紛花海會將合歡山群點綴得粉嫩亮麗。

太魯閣國家管理處表示，台14甲兩邊都可看見盛開的美景，粉紅漸層的是玉山杜鵑，鮮豔桃紅色就是紅毛杜鵑，預計在母親節前夕盛開，花期約2個月，這個周末已有不少追花族上山來賞花。

同在太魯閣國家公園內的布洛灣的百合花也已陸續鑽出大地，潔白的花朵點綴在綠色的山坡上，還會散發淡淡花香，預計在4月底前盛開，花期將持續到5月中旬。

別稱為「母親花」的萱草，在吉安鄉境內嘉德萱草花田陸續綻放美麗姿態，黃、紅、粉紅及混色等不同繽紛色彩，爭奇鬥豔，吸引許多民眾前來欣賞拍照。

再往南走，花蓮瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心種植上千株鐵炮百合，目前進入花季，上千株鐵炮百合，近日已陸續綻放，白色花朵隨風搖曳，十分吸睛。