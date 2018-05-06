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4度罹癌 簡福鋛不放棄藝術創作

2018-05-06 11:33聯合報 記者黃寅╱即時報導

「雖然得過4次癌症，但我仍不放棄！」藝術家簡福鋛從20歲罹患腦瘤到後來又3度罹患腎臟癌，但為了追求藝術，他仍創作不懈；即使醫生要他不再與顏料接觸，他仍不放棄，而是以新的創作方式，為自己開創出另一個藝術層次。

簡福鋛曾是台鐵的火車駕駛員，因為對藝術有興趣而報考當年的國立藝專，接著並前往西班牙留學，目前是中國科技大學視覺傳達設計系的教授。

簡福鋛回憶，雖然4度罹癌，病情起起伏伏，但也許是一心一意專注在創作上，他幾乎忘了癌症的存在。

醫師曾建議他，因為他的血液裡驗出重金屬，懷疑和他經常以燒灼顏料創作有關，也可能是導致他罹癌的原因，請他勿再接觸顏料，並希望他停止創作。

但他並未因此放棄藝術，而是轉換創作方式，以刀代筆，利用切割、扭綁、拼接的方式，創作出具後現代感的作品。

也曾經在治療期間，母親告訴他，痛的時候就唸阿彌陀佛，他卻用書法把阿彌陀佛一筆筆地寫下來，轉換成創作的元素。

簡福鋛說，他的作品因不同的時空背景、創作媒材和技法，展現各個時期不同的創作脈絡，但無論是綜合媒材或文字創作皆是行動、技法和情感抒發、心靈療癒的結合。

簡福鋛在中友時尚藝廊舉辦「破立，從零開始-簡福鋛創作個展」同時捐贈一幅早期的油畫作品給癌症希望基金會，展期至6/4止，歡迎大家前往。

藝術家簡福鋛捐贈早期的油畫作品給癌症希望基金會。圖／中友百貨提供
藝術家簡福鋛捐贈早期的油畫作品給癌症希望基金會。圖／中友百貨提供
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藝術家簡福鋛（中）捐贈早期的油畫作品給癌症希望基金會。圖／中友百貨提供
藝術家簡福鋛（中）捐贈早期的油畫作品給癌症希望基金會。圖／中友百貨提供
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藝術家簡福鋛以不接觸顏料方式，發展出新的創作模式。圖／中友百貨提供
藝術家簡福鋛以不接觸顏料方式，發展出新的創作模式。圖／中友百貨提供
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藝術家簡福鋛以不接觸顏料方式，發展出新的創作模式。圖／中友百貨提供
藝術家簡福鋛以不接觸顏料方式，發展出新的創作模式。圖／中友百貨提供
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癌症罹癌
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