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美翻了！峨眉十二寮地景藝術 成打卡勝地

2018-05-05 22:37聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣峨眉鄉十二寮今天起展出地景藝術，古道、湖邊涼亭、湖中裝飾藝術等，都能看見竹編巧思，其中希望隧道由印尼藝術家設計，透過十二寮在地青年向長輩詢問歷史文化，以竹片呈現，放於竹筒內，透過光的照射可挖掘每個奇幻的在地故事，吸引許多民眾體驗。

今天下午十二寮舉辦共點螢光大地祈福活動，由撒奇萊雅族來為這片客庄土地祈禱與祝福，會後由在地平均年齡70歲以上的長輩預備客家美食，居民與遊客共食，搭建起交流的橋梁，重啟小村的活力。

活動發起人之一徐建智說，他很想重新找回消失的記憶與故事，與藝術家朋友聊天中，發現可透過地景藝術來說在地故事，並連結到來自印尼的藝術家，印尼藝術家在十二寮居住一個月，以竹子、竹編等工具，來打造地景藝術。

最特別的是，在其中一個地景藝術「希望隧道」，竹筒內有在地的故事，原來返鄉青年們向長輩們收集客家故事與歷史文化，交由藝術家以竹片呈現，不少民眾在希望隧道中，低頭找尋不同的竹片故事，體會有溫度、悠閒的幸福農村。

接下來五月每週六、日都會舉辦湖光市集，五月份配合「地景藝術節」及桐花和螢火蟲季，協會邀請來自世界各國的竹編藝術家駐村，設計了數個互動型的裝置藝術，這次市集攤位也是由藝術家親自設計操刀製作，不同於一般創意市集形式。

徐建智說，這次市集內容多元，還有來自東南亞風味市集等，甚至各種材質手作、二手換物攤位等，活動從下午三點到晚間九點，歡迎民眾走訪依山傍水的十二寮，認識地景藝術，逛市集、賞螢火蟲等，現場還有二手換物區及藝術表演區。詳細活動可於臉書《十二寮湖光村》查詢。

新竹縣峨眉鄉十二寮今天起展出地景藝術，吸引許多民眾前來打卡拍照。記者郭政芬／攝影
新竹縣峨眉鄉十二寮今天起展出地景藝術，吸引許多民眾前來打卡拍照。記者郭政芬／攝影
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透過光的照射可挖掘竹筒內奇幻的在地故事，吸引許多民眾體驗。記者郭政芬／攝影
透過光的照射可挖掘竹筒內奇幻的在地故事，吸引許多民眾體驗。記者郭政芬／攝影
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希望隧道由印尼藝術家設計，透過十二寮在地青年向長輩詢問歷史文化，以竹片呈現，放於...
希望隧道由印尼藝術家設計，透過十二寮在地青年向長輩詢問歷史文化，以竹片呈現，放於竹筒內，透過光的照射可挖掘每個奇幻的在地故事。記者郭政芬／攝影
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民眾在希望隧道中，低頭找尋不同的竹片故事。記者郭政芬／攝影
民眾在希望隧道中，低頭找尋不同的竹片故事。記者郭政芬／攝影
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新竹縣峨眉鄉十二寮今天起展出地景藝術，古道、湖邊涼亭、湖中裝飾藝術等，都能看見竹...
新竹縣峨眉鄉十二寮今天起展出地景藝術，古道、湖邊涼亭、湖中裝飾藝術等，都能看見竹編巧思。記者郭政芬／攝影
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希望隧道由印尼藝術家設計，透過十二寮在地青年向長輩詢問歷史文化，以竹片呈現，放於...
希望隧道由印尼藝術家設計，透過十二寮在地青年向長輩詢問歷史文化，以竹片呈現，放於竹筒內。記者郭政芬／攝影
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藝術家印尼
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