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人體雕塑太寫實 觀眾：靠近彷彿聽見呼吸聲

2018-05-05 07:31聯合報 記者江良誠╱即時報導

澳洲雕塑藝術家山姆‧詹克斯曾是電影美術人員，擅長寫實創作，後來更投入雕塑創作，以樹脂、矽膠、玻璃纖維和人類毛髮，創作出超寫實人物雕塑，昨天他應邀到南投縣毓繡美術館舉辦「流變之身」寫實展，和真人幾乎相同的作品，讓人驚嘆，他也以嬰兒、青年、壯年到老年呈現生命的過程，希望讓觀眾反思如何回應生命的歷程。

「靠近這兩個嬰兒，彷彿可以聽見他們在睡夢中的呼吸聲」山姆‧詹克斯昨天到毓繡美術館解說他的創造，超逼真的人體雕塑，作品「無題(寶寶們)」呈現兩個小嬰兒趴睡模樣，從嬰兒紅嫩的皮膚，甚至隱約可見的血管、毛細孔都完整呈現，其中一名小嬰兒眼睛半闔，越靠近看就越像真的嬰兒，讓在場觀眾相當震撼。

山姆‧詹克斯以超逼真的寫實雕塑聞名，作品曾登上威尼斯雙年展、澳洲國立美術館。他的創作極度逼真，甚至貼近觀賞，都難分辨和真人有何不同，如果不是他通常選擇常人的1/3、2/3比例製作，很難想像這些「人」竟是樹脂、矽膠所創作。

除了逼真的技術，山姆‧詹克斯也以創作表現自身面對生命從誕生到逝去之間的體悟，作品「寶寶們」呈獻生命誕生的模樣，

「坐姿哀憐像」則重新詮釋文藝復興藝術的傳統主題，但主角從聖母耶穌轉而成為抱著老人的青年，呈現青春壯年與老年外在狀態，藉此思考人的存在和在生命中的位置。

雖然作品並非從宗教觀點出發，但當作品與觀者產生心靈共鳴、進一步與生命經驗對話時，他認為，這就是創作的最完美連結。

而他極度逼真的超寫實雕塑，也引起機器人產業的關注，邀請他與工程師合作製作人型機器人的皮膚，希望在他的加入後，將有機會開發出讓人難以分辨的人型機器人。

山姆‧詹克斯（左）的作品「跪著的女人」相當逼真，但比例為常人的2/3，如同縮小的...
山姆‧詹克斯（左）的作品「跪著的女人」相當逼真，但比例為常人的2/3，如同縮小的真人。記者江良誠／攝影
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山姆‧詹克斯（右2）擅長寫實雕塑，作品「坐姿哀憐像」壯年懷抱著老人，肌膚表情和姿...
山姆‧詹克斯（右2）擅長寫實雕塑，作品「坐姿哀憐像」壯年懷抱著老人，肌膚表情和姿態，和真人幾乎沒有差別，超寫實功力讓人驚嘆。記者江良誠／攝影
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山姆‧詹克斯的人體寫實雕塑，姿態、皮膚甚至血管都具體呈現，真假難分。記者江良誠／...
山姆‧詹克斯的人體寫實雕塑，姿態、皮膚甚至血管都具體呈現，真假難分。記者江良誠／攝影
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山姆‧詹克斯的作品「寶寶們」嬰兒濕潤的頭髮、紅嫩的皮膚和隱約可見的血管，靠近一看...
山姆‧詹克斯的作品「寶寶們」嬰兒濕潤的頭髮、紅嫩的皮膚和隱約可見的血管，靠近一看彷彿能聽到小嬰兒在睡夢中呢喃。記者江良誠／攝影
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嬰兒美術館
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