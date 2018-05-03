都會、農村、偏鄉 3校「城鄉共學」 體驗甲仙情

2018-05-03 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



高雄甲仙國小與遠道的台北及雲林2所信義國小安排「共學」，體驗城鄉融合。 記者王昭月／攝影 分享 facebook 教育部「城鄉共學計畫」，讓來自都會的台北信義國小、來自農村的雲林縣信義國小及偏鄉的高雄甲仙國小有機會融合一堂，交流學習，激盪出人生不一樣的火花。

遠道的兩所信義國小學生，來到高雄進行「甲仙食在好好玩」城鄉交流學習，甲仙國小四年級小朋友以拿手的竹子鼓迎賓，並致贈手工紀念品及禮物，四年忠班學生潘芸嫻看到信義國小學生欣賞他們演出的眼神，覺得超有成就感。

配合這次「城鄉共學」機會，甲仙國小精心設計了一系列體驗活動，帶大家DIY梅醋、芋餅與芋頭冰。也由在地藝術家馬若珊帶著大家拓印製作版畫。

梅子、芋頭與竹筍並列甲仙三寶，是甲仙發展觀光與相關產業的主力，台北及雲縣兩所信義國小學生透過城鄉共學，有機會零距離品嚐到甲仙香甜的芋頭與養生梅醋，了解在地物產特色。

三所學校的學生走訪甲仙著名的貓巷與分駐所的百年樟樹，透過大田社區發展協會理事長張琪導覽，體驗甲仙人文最精彩的篇章。拔河活動則是展現甲仙孩子奮戰到底的韌性與勇氣。

雲林縣信義國小校長王俊孝說，這趟「甲仙行」，大家一見如故，十分開心。台北信義國小校長徐曼理表示，從冬天到春夏的共學課程，感受到南部陽光的熱情。

透過城鄉共學，三校學生建立起純摯友誼，大家交換卡片、禮物，也交換通訊軟體帳號，方便聯繫。甲仙國小校長陳姚如說，城鄉共學也讓甲仙國小學生跨出地域限制，開拓了視野與胸襟。