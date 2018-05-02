越裔美商尋恩人 離境前喜相逢

2018-05-02 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



40年前南越淪陷，當時29名越南人搭小船逃往新加坡，未料風雨來臨前，船艇故障，在海上漂流，所幸當時一艘台灣漁船行經，被不願透露姓名的高雄籍船長救起，讓這群越南難民們展開新生。

時隔多年，鄧泰阮入籍美國且經商有成，但他從未忘卻當年海上漂流的過往，近日憑著當年對話中有著「高雄」兩個字的記憶偕妻子來台，希望找到昔日救命恩人，不過年代久遠，許多船員資料已不可考。 鄧泰阮見到救命恩人黃宗舜（左），激動到下跪謝恩。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

鄧泰阮以為自己的尋人心願，如大海撈針般困難，萬萬沒想到，他找尋恩人的事，經本報報導及漁業電台廣播，昨天當年援救難民船上的黃姓報務員主動跟高市府聯絡，兩人趕在鄧泰阮離境前，在高雄市政府安排下見面。

「這是市府跨局處，多方合作的結果！」高雄市府秘書處長陳瓊華說，市府全力動員幫忙找人，也安排鄧上漁業廣播電台，當年船上的報務員黃宗舜得知鄧先生來台尋人，透過市府1999專線表達見面意願，市府另查獲宋姓船長聯絡資訊，但前往找人未果，最後靠警方幫忙才找到宋家，可惜船長兩年前已經離世。 越裔美籍人士鄧泰阮（右）來台尋求四十年前伸手救援的恩人，經高雄市政府促成，在離境前找到當年的恩人黃宗舜，鄧為黃穿上寫有「高雄漁民」字樣的T恤，表達感念。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

高雄副市長蔡復進轉知宋船長的死訊，鄧感到十分哀傷，見到黃宗舜時，激動跪謝，他還幫黃穿上自己設計寫著「高雄漁民」字樣的T恤，表達最深的謝意。

鄧泰阮感謝市府認真幫他找尋恩人，直說「高雄市有那麼多好人，是個充滿善心的城市」，他會戴上「高」字帽，表達對這個城市的崇敬。也打算為宋船長立像，告訴船長妻小，船長是一個多棒的人。告訴後世，宋船長是偉大的英雄。 鄧泰阮（右二）在高雄市政府促成下，找到40年前救命恩人之一的黃宗舜（左二）。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

黃宗舜夫妻見到鄧泰阮，當年救援的記憶一幕幕浮現，他自謙地說，其實是鄧泰阮自己「福大命大」，否則當年小船一定難敵那場暴風雨。