傳承200餘年岡山籃籗會 5月7日熱鬧登場

2018-05-01 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



傳承200餘年的傳統趕集活動「岡山籃籗(ㄎㄨㄛ、)會」，今年首場盛會5月7日傍晚在岡山區河華路、巨輪路熱鬧登場。2千多個攤位市集從鐵器、竹飾品、青草藥、到現代的百貨、食品小吃，應有盡有，岡山區公所歡迎大家來參加，更進一步瞭解籃籗會的歷史傳承。

早期鄰近區域的山產和海產都以岡山作為交易中心，因此形成市集，命名為籃籗會，傳承至今已逾200餘年。「籃」是指有提梁的盛物器，「籗」是細竹編成的捕魚籠，兩者都是竹編的農具，

最早從清代時期以物易物的交易型態，隨時代更迭逐漸演變成結合美食、百貨、花卉、傳統等多元化的大型市集，為一商業文化的歷史縮影，反映了不同世代的路鬧生活需求及貿易行為，背後蘊藏許多歷史價值與意義。

岡山區公所說，昔日農漁民忙於農耕、播種、收成、捕魚、曬網，只能利用重大節慶，如媽祖生、土地公生、義民爺祭，作為一年三大聚會日子，久而久之，就成為整個大岡山地區山海物產的交易日，岡山籃籗會固定每年農曆3月23日媽祖生、8月14日中秋節前夕及9月15日義民爺祭各舉辦1次，每次活動為期1天半，為全台碩果僅存的大型傳統廟會市集活動。