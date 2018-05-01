男情緒失控辱罵 郵局女職員：隔天主管卻要我道歉

2018-05-01 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



高雄某郵局窗口林姓女員工的貼文及影片被轉載在臉書「郵局郵政全民開講」，她說，上周有名要辦郵務業務的男子就要輪到他時，她當時改辦儲匯業務。該男在郵局大廳破口大罵「是不是董事長女兒或小三」和三字經，隔天主管卻將這位無理取鬧的民眾請進櫃台內，指示員工要道歉，令她覺得非常委屈。

根據林姓員工的貼文，自己是郵務兼儲匯窗口，下午3點多儲匯等待人數10人、郵務等待剩1人，她決定先協助辦儲匯業務，該名男子指責她針對性的不辦他的業務，愈罵愈激動，其他客人還要他別叫了，不然要叫警察。後來警察真的來了。

後來其他同事要協助辦理，這位民眾堅持要林姓員工處理。林姓員工說，他破口大罵的時候郵務窗口的叫號，早就又過了十幾號。因為當天經理休假，於是約好隔天上午10點處理，該男沒來又改成下午。員工說，「我被告知等等要坐在旁邊聆聽，然後回答是是是，抱歉，下次改進。」

下午該名男子來郵局還被請進櫃台內。林姓員工說，對方進來的時候，她仍然在工作崗位工作，他從她後面經過的時候，「我真的非常害怕」。讓她繼續聽他講無意義的話，講到作勢要打她的樣子 ，一直不斷用言語挑釁、開黃腔。該名員工說，一個人來鬧，你就把他當貴賓，是不是大家都來鬧，大家都可以優先處理？我們就連保戶要跟經理說話都要隔著玻璃了。