鳥界法拉利稀有赤翡翠過境 台南公園鳥友搶拍

2018-04-28 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



有「鳥界法拉利」之稱的稀有過境鳥赤翡翠，日前造訪台南市東寧運動公園，吸引來自全國各上百名鳥友及攝影愛好者前往拍照。圖／蘇家弘提供 分享 facebook

有「鳥界法拉利」之稱的稀有過境鳥赤翡翠，日前造訪台南市東寧運動公園，吸引來自全國各地逾百名鳥友及攝影愛好者前往拍照，荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘昨天到場觀賞拍照，對有如紅寶石亮麗的赤翡翠驚艷，對樹下大批大砲攝影機齊發，大家拍照秩序井然，印象深刻。

蘇家弘說，鳥界法拉利稀有赤翡翠過境台南，棲息東寧公園樹上，經鳥友拍攝上網分享，大家奔相走告，吸引各地鳥友及攝影愛好者前往拍照，棲息樹枝上的赤翡翠，有如美艷模特兒，吸引樹下大批鳥友拿大砲競相拍攝，為避免驚擾鳥兒，大家放低音量，有秩序拍照。

赤翡翠體長約25公分，羽色為鐵鏽紅，在樹林中飛過就像顆紅寶石，被稱為「鳥界的法拉利」，赤翡翠為翠鳥科，是稀有過境鳥，野外辨識時最明顯特色是牠的「大嘴巴」，牠具有明亮鮮紅的喙和同樣鐵鏽紅色的身體，腳趾呈現亮麗紅色，又被鳥友暱稱為「會飛行的紅寶石」。