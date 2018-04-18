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糖鐵135號巡道車 屏東大學產學合作將出修復紀實

2018-04-18 19:43聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

外觀有著鮮豔藍白色塗裝列車廂的糖鐵135號巡道車，用途因為接送巡視糖廠和甘蔗產區的長官而得名，台語俗稱為「大人車」，今天駛進屏東大學校園裡展示，也代表校方和福井鐵道文物館產學合作，7月將出書記錄搶救及修復過程。

屏東大學表示，福井鐵道文物館3年前曾與文化創意產業學系合作，協助清點盤整其館內所收藏的鐡道文物，今年年初雙方再度合作簽下「135巡道車修復紀實編印出版計畫」產學合作案，預計7月出版「135巡道車修復紀實」。

福井鐵道文物館館長陳朝強特地將135巡道車運到學校展示，趁著這次合作導覽介紹這件珍貴的、會動的文物。陳朝強說，巡道車的車種隸屬於糖業鐵道，台語俗稱「大人車」，它的用途是為了專門接送巡視糖廠和甘蔗產區的長官。

陳朝強表示，135巡道車從搶救這件文物到成功修復，總共耗費約2年的時間，也由於自己出生於鐵道世家，蒐集、收藏鐵道文物近30年，才將鐵道文物彙整分類規劃展示，免費開放參觀，期許更多人認識、了解台灣鐵道文化。

屏東大學校長古源光說，自己從小住在屏東後火車站，就是看著火車長大，對台糖的五分車也不陌生，相當佩服陳館長致力於保存鐵道文物，期盼本次簽約儀式建構長期合作管道，促進產學媒合學術交流及成為學生實作與參訪場域。

文化創意產業學系主任葉晉嘉表示，鐵道博物館承載的不只是有形的鐵道歷史文物的保存，更具有記錄社會發展與在地常民生活的文化情感，因軌道運輸所產生的機組，設備，建築，人文地景都極具專業與教育意涵。

屏東大學校長古源光（右）和福井鐵道文物館館長陳朝強（左）進行產學合作簽約。記者蔣...
屏東大學校長古源光（右）和福井鐵道文物館館長陳朝強（左）進行產學合作簽約。記者蔣繼平／翻攝
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糖鐵135號巡道車鮮豔的藍白色車廂十分吸睛。記者蔣繼平／翻攝
糖鐵135號巡道車鮮豔的藍白色車廂十分吸睛。記者蔣繼平／翻攝
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屏東大學文創系和福井鐵道文物館進行產學合作，7月將出書記錄糖鐵135號巡道車搶救...
屏東大學文創系和福井鐵道文物館進行產學合作，7月將出書記錄糖鐵135號巡道車搶救及修復過程。記者蔣繼平／翻攝
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