小木馬協會聯展 蔡政志500號巨畫繪出如詩愛河

2018-04-15 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市小木馬藝術協會在高雄市文化中心至美軒，舉辦「港灣之美」油畫聯展，35位藝術創作者盡情展現港灣之美及生活美學。畫家蔡政志展出一幅500號畫作，繪出夜晚璀燦如詩的愛河碼頭。展期到4月24日。

監委蔡培村、高雄市教育局長范巽綠、雷科公司董事長鄭再興等各界來賓，出席「港灣之美」油畫聯展開幕。小木馬藝術協會於2009年由畫家蔡政志創立至今，與現任理事長朱淑芳積極倡導生活美學，實踐藝術生活化，多年來定期辦理師生油畫巡迴聯展，呈現學習成果。

這次聯展作品以高雄港灣之美的印象畫風為主軸。蔡政志以500號畫布呈現夜晚璀燦的愛河碼頭。他表示，最近寫生多幅港灣畫作，決定把愛河附近的景點意象融合在畫面裡，並為此幅作品寫下「 璀璨映光華，奇顏夜魅飛，輕舟河水過，彩雲天上飛」的詩句襯托。他的作品「刺桐」由高美館典藏。

小木馬藝術協會在蔡政志指導下，引領許多藝術同好進入油畫世界。國城建設負責人蔡麗環慕蔡老師之名，學習油畫技巧，這次她也展出了兩幅學習成果作品，其中一幅「等待」，傳神的畫出家中愛犬殷殷期盼著主人帶牠出去溜達的眼神。展出的藝術創作者還有年輕中醫師、退休公教人員、專職媽媽、大學生等，大家用油畫紀錄生活中的美好，呈現對大自然的關愛與惜福感恩的情懷，為個人的生命增添無限的美麗色彩。