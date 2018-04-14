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一下從單杯變高塔 5歲萌娃雙胞胎疊杯樂

2018-04-14 16:16聯合報 記者徐如宜╱即時報導

5歲萌娃雙胞胎李奕萱（左）與李奕瑤（右），覺得疊杯超好玩！記者徐如宜／攝影
5歲萌娃雙胞胎李奕萱（左）與李奕瑤（右），覺得疊杯超好玩！記者徐如宜／攝影
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「2018競技疊杯南區聯合公開賽」今天在高雄油廠國小舉行，大、小選手們努力爭取參加國手培訓的機會。5歲萌娃雙胞胎李奕萱、李奕瑤，因為個兒實在太小，還得加個腳踏板才能比賽；中山工商選手薛郁瀠矯健的身手，讓觀眾看的眼花撩亂。

高雄市競技疊杯運動推廣協會理事長賴賢貴表示，疊杯運動慢慢在國內帶起風氣，尤其在空氣品質議題不斷時，室內疊杯相對是項門檻低、又適合各種年齡層的絕佳運動。

來自台南市YMCA幼兒園的5歲雙胞胎李奕萱、李奕瑤，是這次參賽年紀最小的選手。對學齡前幼兒來說，疊杯是玩具中變幻無窮的遊戲，既可疊成高塔，又可收成小小的單杯。「疊杯好好玩！」雙胞胎姊妹花以好奇心開始學習，短短半年就學會比賽項目。因為身高不及比賽桌子高度，還必須加一個腳踏墊才能順利完成。李媽媽說，當初讓孩子學疊杯，是因為個性太怕生，練習了之後到處比賽、接觸人群，個性也開朗活潑許多。

17歲的中山工商學生薛郁瀠，在四月的「2018美國奧蘭多世界盃錦標賽」，代表台灣拿下個人Cycle第4名。和其他從小練疊杯的選手不同，她是兩年前才接觸疊杯運動，看著影片自學苦練，直到在國內參賽拿了名次，才進入國手培訓。她每天練習超過1個小時，這樣手感才會好，現在追求的是「突破秒數」。

大小選手一起疊杯樂！記者徐如宜／攝影
大小選手一起疊杯樂！記者徐如宜／攝影
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17歲的中山工商學生薛郁瀠（右），現在追求的是「突破秒數」。記者徐如宜／攝影
17歲的中山工商學生薛郁瀠（右），現在追求的是「突破秒數」。記者徐如宜／攝影
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5歲萌娃雙胞胎李奕萱（右一）與李奕瑤（右二），全神貫注在疊杯上。記者徐如宜／攝影
5歲萌娃雙胞胎李奕萱（右一）與李奕瑤（右二），全神貫注在疊杯上。記者徐如宜／攝影
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