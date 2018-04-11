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彰投「四月雪」 桐花祭周六登場

2018-04-11 23:58聯合報 記者江良誠林宛諭余采瀅／連線報導

南投縣桐花祭從14日起，昨由專家帶著民眾製作客家花布包裝袋。 記者江良誠／攝影
南投縣桐花祭從14日起，昨由專家帶著民眾製作客家花布包裝袋。 記者江良誠／攝影
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隨著天氣轉暖，彰投山區陸續綻放油桐花，宣告「四月雪」美景到來。南投、彰化縣14日（周六）起舉辦客家桐花祭，南投縣結合六大客庄和產業文化，彰化則是以八卦山脈為賞花主軸，讓遊客欣賞桐花之美，更認識多元客家文化。

彰化縣長魏明谷文化局長陳文彬昨天在大山牧場為八卦山桐花祭暖身，魏明谷說，去年有20幾萬遊客到八卦山欣賞油桐花，今年結合各公所一起舉辦桐花祭，安排社區產業發展活動、DIY、美食品嘗等豐富活動。

南投縣客家桐花祭將從14日展開，將帶領遊客暢遊各鄉鎮客家聚落，品嘗道地客家美食。...
南投縣客家桐花祭將從14日展開，將帶領遊客暢遊各鄉鎮客家聚落，品嘗道地客家美食。記者江良誠／攝影
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今年在彰化市、員林市、芬園鄉、花壇鄉賞桐花，不僅可以看到桐雪紛飛美景，也可踩在滿地桐花瓣，追蝴蝶與螢火蟲，今年更貼心安排接駁車，讓遊客免去塞車之苦。

南投縣文化局昨天在南投市鳳山寺舉辦花布包DIY及客家美食品嘗，「桐遊南投系列活動」揭開序曲，文化局長林榮森說，從14日至5月5日每周末假日期間，在草屯、魚池、南投、國姓等4鄉鎮市登場舉辦桐花祭活動，展示南投客庄6大產業旅遊路線及主題。

包括埔里、國姓線「茭客百年好味道」、水里信義線「新高山腳下好客行」、水里線「移動客家鹿路客庄」與「水鄉翫味識客趣」、鹿谷線「仙境客庄尋跡」、南投、名間線「挑動八卦客家」等。

林榮森指出，今年氣候良好，南投桐花已陸續綻放，青山更添「四月雪」美景，正是到南投遊玩賞桐花的好時機。

台中桐花祭首場活動5月6日在外埔區桐花步道登場，不過，台中市桐花還未開始綻放，中市府客家事務委員會大嘆「根本抓不準花期！」今年桐花祭只好抓中間日期，比去年延後2周舉辦，屆時桐花步道沿著圳溝，兩旁種滿百棵油桐樹，白色花瓣隨風落在水面，會給遊客帶來浪漫體驗。

南投縣客家桐花祭將從14日展開，品嘗道地客家美食。記者江良誠／攝影
南投縣客家桐花祭將從14日展開，品嘗道地客家美食。記者江良誠／攝影
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桐花祭文化局客家美食魏明谷塞車

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