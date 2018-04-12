大甲媽明晚起駕 跟轎App帶路

逢甲大學連續13年公益贊助建置「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」、「大甲媽祖」App，是信眾遶境必備的好幫手。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

大甲鎮瀾宮今年遶境進香13日晚上11時05分起駕，中市文化局晚間6時起在中山路、經國路口邀請藝文團體匯演。逢甲大學已連續13年建置「衛星定位服務網」、「大甲媽祖」App，信眾從手機就可掌握鑾轎位置。 分享 facebook

當天估計有數十萬人湧進大甲鎮瀾宮參拜，交通達最高潮，大甲警分局實施3層交通管制作為，第一層行人徒步區規畫「禁止汽車進入區」，13日下午3時起大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南全面管制，外圍採交通疏導管制。

中市在媽祖遶境期間舉辦「台中媽祖國際觀光文化節」，當天安排大甲愛樂室內樂團、迷思魔幻劇團、台中聲五洲掌中劇團、大甲鎮瀾宮青少年國樂團以音樂、魔術、陣頭、傳統戲曲大匯演；民俗專家現場介紹媽祖進香傳統科儀、藝陣文化，可上網站查詢。

逢甲大學組成跨領域服務團隊，提供即時鑾轎GPS位置、即時影像、行動App，24小時不中斷；今年更加入了YouBike微笑單車的點位服務，讓信眾多一種跟轎方式。

「大甲媽祖」App還有尋寶活動，只要達成「跟轎」、「參拜廟宇」次數，可取得特定公仔，有Q版媽祖、千里眼、順風耳等。可查詢即時衛星定位服務網、大甲媽祖iOS App、大甲媽祖Android App。