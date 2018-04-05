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政府態度／公立殯儀設施未必夠 通融路邊搭棚

2018-04-05 00:06聯合報 記者郭宣彣、郭政芬張雅婷黃瑞典胡蓬生／連線報導

桃園市火化場火化爐不足，中壢火化場曾出現因無法在「好時段」火化，家屬安排死者「先...
桃園市火化場火化爐不足，中壢火化場曾出現因無法在「好時段」火化，家屬安排死者「先過火，再火化」的情形；圖為桃園火化場的火化爐。 圖／聯合報系資料照片
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「路邊搭棚有不得已的苦衷！」新竹縣沒有公立殯儀館、苗栗縣頭份市的公立殯儀館則不敷使用，碰到「好日子」，禮儀廳難求，還得請託民意代表出面關說，是不少喪家的心聲。

新竹縣未有公立殯儀館辦追思告別會，民眾只能被迫搭棚使用道路辦喪事，竹東鎮第四公墓興建竹縣首座公立生命禮儀館，將設置9間禮廳、靈堂、悲傷輔導室、宗教祭拜堂等設施，預定今年底完工，緩解窘境。

苗栗縣政府民政處長彭基山說，苗栗縣僅頭份市有公立的殯儀館，設有8個靈堂，1天收費6百元至1千元，4間禮廳，收費2千元至4千元，在殯儀館辦喪事的觀念漸被接受，甚至鄰近鄉鎮也會利用，因此不敷使用，市公所正推動2期工程。卓蘭鎮也規畫將現有納骨塔結合開發殯葬區，設置靈堂、禮廳、火葬場等殯葬設施，滿足現代的殯葬需求，仍在水土保持及環評階段。

中壢區殯葬服務中心的火化場「羽昇館」共有6座火化爐，但爐具不夠，若好日子一來，時...
中壢區殯葬服務中心的火化場「羽昇館」共有6座火化爐，但爐具不夠，若好日子一來，時常是超量處理。 記者張裕珍／翻攝
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新竹市殯葬管理所所長黃忠議表示，新竹市殯儀館沒有供不應求的狀況，且據新竹市統計，95個冰櫃目前使用量正常，但也跟殯葬業者協調若冰櫃用量不足時，備有26個移動式冰櫃以備不時之需。且靈堂、禮堂等不同需求收費在網頁上都能查詢，因此民眾可依據預算，選擇在殯儀館或家裡舉行。

苗栗縣警局交通隊與環保局人員指出，道路搭棚要擬具使用計畫報經當地警察機關核准，以2日為限，晚上11點到翌日上午6點不得使用擴音器，「路邊搭棚當然會影響交通也產生噪音，所幸都是臨時性，鄰居能抱持同理心，因此多年來沒有接過檢舉案」。

新竹市第一警分局五組員警表示，申請道路臨時使用範圍不得跨越單向道路1/2以上、轉彎及交岔路口處10公尺內不得占用道路，「超過一點點也不會刻意開單，通常睜一隻眼閉一隻眼比較多啦！」

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