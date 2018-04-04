宗教看法／傳統觀念影響 宮廟難當告別式場

歐美基督信仰的國家，喪事大都在教堂舉行，台灣處處有宮廟，為何道觀神壇不能提供場所做「往生功德」？

道教正一派道長葉峻男說，中國傳統觀念認為「屍」不吉祥、有晦氣、帶凶煞，而宮觀乃至一般神壇是聖潔之處，是拜拜的地方，若做為告別式場，信眾怕被披麻帶孝者染到「麻煞」，大家心生恐懼，難以接受。

「能否做為式場這個問題，道教其實也在討論。」葉峻男說，道教「東宮慈父太乙救苦天尊」居住於「東極宮」，就是職司超拔亡魂並往度東方的神尊，像香港的蓬瀛仙館，可擺放遺體為往生者做超度功德，但在台灣「做不起來」。

新竹縣橫山鄉香林精舍住持如正法師說，佛教寺院沒有禁忌，可以做告別式場、辦超渡法會利益眾生，但不是每座寺院都願意，主要原因是空間不夠。路邊搭棚辦喪事是因社會仍有此需求，政府一定要有好的配套措施，民眾才會改變習俗做法。

「教堂的喪事是追思緬懷！」基督徒的喪事大多在教堂舉辦，透過教友們詩歌獻唱、牧師證道、家屬分享，濃郁著一股懷念情思，雖然仍引起在場親友哭泣，但不少人想到「未來在天家就會見面」，燃起了一線光明。

基督教牧師陳正賢說，在教堂中舉辦追思禮拜，傳講生命的道，透過聖經分享，讓更多人認識生命。新竹多客家人，儀式中增加「倒水禮」的客家儀式，用來取代傳統敬酒的習俗，另還有「點燭禮」，透過點蠟燭來代表生命的光。

「很溫馨的想念我們愛的家人朋友！」陳正賢說，基督教的追思禮拜，沒有恐懼和害怕，用溫馨、懷念的方式，紀念死者，親屬聚集一起唱詩分享，「記得家人在世時，美的德性與榜樣。」