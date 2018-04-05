封路搭棚辦喪禮 國際罕見「風景」

2018-04-05 00:07 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



在街道馬路搭棚架設靈堂辦喪事，除了妨礙交通，最常被投訴使用擴音器誦經，影響社區安寧。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

奠禮是告別人生的最後舞台，但從都市到鄉村，不少告別式場不在殯儀館舉辦，選擇在路邊搭棚，成為國際少見的「風景」，有人視為「落後城市的象徵」，有人認為在家搭棚守靈、辦告別式，陪親人走完最後一程，有落葉歸根的意涵。

旅遊達人李天正說，歐美人士在台灣看見封路搭棚辦喪禮都視為奇譚，不只日本、韓國的都會區看不到，連大陸一些大城市都看不到，但在台灣很平常，號稱科技城的新竹市也屢見不鮮。

另有家長認為，小時候路過路邊搭棚的靈堂，總會心生恐懼，大人還流傳「不能讓貓跳過靈柩，否則……」等靈異傳說，孩子從小對死亡產生陰影，路邊辦喪事是原因之一。

新竹地檢署法醫楊敏昇說，傳統觀念讓亡者「留一口氣回家」，家屬也希望讓亡者在出殯前，最後一次待在熟悉的家裡，有落葉歸根的意思。但意外、他殺或自殺死亡者，遺體就不會運回家，會選擇把靈堂設在外面，如殯儀館或祠堂。

新竹市府民政處宗教禮儀科長陳麗琪以親友在路邊搭棚辦喪事的經驗表示，政府未明文禁止，告別式場只要不妨害交通與安寧，向當地警察派出所申請核准就行；以新竹為例，申請者普遍住透天厝，住家離殯儀館較遠，路邊搭靈堂方便外地的親戚前來拈香。

彰化市立殯儀館雖有13間大小禮堂供舉辦告別式，但逢黃道吉日不敷使用，多數民眾仍選擇在自家道路前搭棚辦喪事，「人死為大」，只要不占用重要道路，一般都會核准，與殯儀館禮堂夠不夠無關。台中殯葬業者則說，市區因集合住宅多，在路邊辦告別式越來越少。

彰化禮儀業者王瑞民說，彰化市區的喪家在自家或祖厝前搭棚辦喪事的比率超過5成，鄉下地區有7、8成，集合大樓的喪家沒適當空間，才會到殯儀館辦喪事。在自家守靈、辦喪事，主要基於家屬陪往生親人走完最後一程，親友來祭拜、拜飯也比較方便，加上殯儀館會限制燒香及燒金紙數量，在自家辦就沒這個限制。

苗栗縣府民政處長彭基山說，苗栗縣並非都會型態，多數民眾喪事都在家裡辦，奠禮前1、2天才會在戶外搭棚，會事先申請路權，雖對交通或鄰居或許有些影響，但大家都能同理包容；而社會型態改變，喪事移往殯儀館舉辦會是趨勢。