台中最貴的廟／身價15億的福德祠 被豪宅攻陷

2018-04-05 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



福德祠因周遭豪宅林立，讓人有「下陷」般錯覺。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

台中身價最高的廟在哪？可不是知名的大甲鎮瀾宮等，而是座落七期重畫區、台中國家歌劇院正對面的西屯區惠來里福德祠，雖僅占地500坪，但土地市價逾15億元，且周遭豪宅林立，福德祠被高樓包圍，給人「下陷」般的錯覺，素有「田螺下陷穴」必發傳說，因而香火鼎盛，很多大老闆常開黑頭車來拜拜。

房仲業估算，惠來里福德祠座落7期重畫區，與台中國家歌劇院隔著百米長的市政綠十字雙園道相望，以附近土地市價一坪逾300萬元計算，光土地市值逾15億元，是台中市地價最高的土地公廟。

惠來里長廖慶麟說，福德祠見證七期的開發史，相傳由3株老樹守護石頭公，曾有風水師斷言此地是「田螺下陷穴」必發，3百年來地基沒動過，反倒隨著城市開發，周邊大樓林立，地基也不斷填高，讓人錯覺福德祠好像「下陷」。

福德祠香火鼎盛，每年農曆2月初2土地公生日，也就是俗稱「頭牙」時會準備數百斤麵線、雞酒讓信徒「吃福」，信徒也會求發財金10元紅包，或借發財金600元，隔年頭牙還願，廟方每年捐出清寒學子助學金、貧寒慰問金等逾百萬。

廖慶麟說明，惠來里福德祠信徒以房仲業、金融業最多，光是加演布袋戲酬神還願一年就逾百檔，甚至一天有2檔同步演出，還有信徒因投資七期房產賺錢，捐20萬元香油錢，並連演3天布袋戲酬神。