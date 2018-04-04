農業博覽會起跑 桃園展現綠色實力

2018-04-04 18:47 中央社 桃園4日電



「2018桃園農業博覽會」今天登場，長達40天展期要呈現台灣新農業魅力。透過6大主題專區、25個展館，並以循環經濟、科技農業、地景藝術及綠色生活為特色，呈現桃園綠色實力。

「2018桃園農業博覽會」打造了特色產業、文創藝術、環境永續、多元文化、在地生活及智慧科技6大專區，25個展館，今天開幕後，將一直展出到5月13日。

行政院農業委員會主委林聰賢出席開幕致詞表示，中央政府「五加二」產業創新計畫，提出「新農業創新推動方案」，新農業就是要建立台灣品牌，在不同縣市有不同特色。桃園農業博覽會去年試營運扮演領頭羊角色，今年正式營運，更整合各界力量，呈現新農業核心。

鄭文燦表示，桃園農業博覽會是他上任後發展的大型活動，今年農博由市政府與農委會合辦，兩年合計總經費新台幣8億5000萬元，其中農委會補助3億元。今年更結合農委會、氣象局及桃園農田水利會設置特色館。

此外，農博也與38家企業合作打造在地特色，鄭文燦指出，像是入口錦鯉意象就是由世紀鋼鐵打造、大同公司打造智慧微電網、台塑企業建置智慧溫室、3M公司展現循環再生材料等。並進行800公尺無人自駕車體驗，這也是未來「亞洲．矽谷計畫」的重點之一。

鄭文燦說，文創藝術專區的「夏禾風」，則找來國際團隊與在地青年藝術家共同創作。多元文化專區更邀請了荷蘭、法國、英國、美國、日本5國輪展，以及展現菲律賓、印尼、泰國與越南等4國文化。

鄭文燦表示，農博除了靜態展示外，民眾也可報名參加各式DIY及相關的主題活動，假日更有大型的藝文展演及互動遊行。園區開放時間從上午9時到下午5時30分。