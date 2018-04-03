旗山農工如森林 300棵高大喬木用手機掃瞄就知身世

2018-04-03 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



國立旗山農工栽種3百多棵高大喬木，校園景觀綠意盎然，這學期起，農場經營科與園藝科師生合力建構資料，陸續在樹身掛上鋁製條碼名牌，且使用不會影響樹木成長的彈簧束帶，透過手機掃描即可閱讀樹木身世，發揮巧思拉近老樹與全校師生距離。

旗山農工歷史可追溯至日治時期，50 年代，校內栽種2百餘棵桃花心木，每年3月落葉時節刻意不掃除，充當生命教育教材；去年秋天，校長徐震魁在北部街道初見樹木名牌，返校後大力推廣，希望將全校喬木與灌木建構數位資料，讓學生用QR cord掃描即可知道中英文名稱、科別名、產地與用途。

校園內喬灌木種類多達百餘種，每種至少別上一個名牌，工程浩大。徐震魁指出，桃花心木數量最多，白楊木、鳳凰木與大王椰子等樹種也不少，所幸農經科與園藝科學生具備專長，導入「高職優質化」課程，老師帶領學生整理資料上傳，QR cord直接導入學校網站，成本相對低廉。

「這些是有歷史的樹，全是校園的一份子」徐震魁說，擔心鐵釘或鐵絲傷害樹身，特別選用彈簧束帶，可隨樹木成長而變寬，未來校內建物也會掛上名牌，無論學生或民眾，只要使用智慧手機或平板電腦，掃瞄後連結專屬網站，可快速瀏覽相關資訊。此外，依據授課需求，老師也可帶學生走出教室，推動校園內的行動學習。