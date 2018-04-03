親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

對岸4年搞定…這一晚，賴揆版的遷都夢 變大或變小？

旗山農工如森林 300棵高大喬木用手機掃瞄就知身世

2018-04-03 08:18聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

國立旗山農工栽種3百多棵高大喬木，校園景觀綠意盎然，這學期起，農場經營科與園藝科師生合力建構資料，陸續在樹身掛上鋁製條碼名牌，且使用不會影響樹木成長的彈簧束帶，透過手機掃描即可閱讀樹木身世，發揮巧思拉近老樹與全校師生距離。

旗山農工歷史可追溯至日治時期，50 年代，校內栽種2百餘棵桃花心木，每年3月落葉時節刻意不掃除，充當生命教育教材；去年秋天，校長徐震魁在北部街道初見樹木名牌，返校後大力推廣，希望將全校喬木與灌木建構數位資料，讓學生用QR cord掃描即可知道中英文名稱、科別名、產地與用途。

校園內喬灌木種類多達百餘種，每種至少別上一個名牌，工程浩大。徐震魁指出，桃花心木數量最多，白楊木、鳳凰木與大王椰子等樹種也不少，所幸農經科與園藝科學生具備專長，導入「高職優質化」課程，老師帶領學生整理資料上傳，QR cord直接導入學校網站，成本相對低廉。

「這些是有歷史的樹，全是校園的一份子」徐震魁說，擔心鐵釘或鐵絲傷害樹身，特別選用彈簧束帶，可隨樹木成長而變寬，未來校內建物也會掛上名牌，無論學生或民眾，只要使用智慧手機或平板電腦，掃瞄後連結專屬網站，可快速瀏覽相關資訊。此外，依據授課需求，老師也可帶學生走出教室，推動校園內的行動學習。

日治時期
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

巨鯨圖像悲慘故事 籲守護海洋

2018-04-02 23:25

台北玫飛色舞 逾600品種玫瑰爭妍

2018-04-03 00:20

引進荷蘭千隻熊蜂授粉 吉陽番茄特甜

2018-04-02 23:47

連假出遊 到「風的運動場」童樂

2018-04-02 23:36

以水墨山水為知己 葛憲能畫出心中桃花源

2018-04-02 10:04

舊嘉義市所荒廢近20年 活化集思廣益

2018-04-02 00:21

新北三重7公尺滑梯啟用 大小朋友排隊溜

2018-04-02 00:13

新北三峽成福國小100歲 鄉里齊歡慶

2018-04-01 23:56

台南西來庵館遷移 勾憶噍吧哖事件

2018-04-01 23:44

高雄駁二地景光藝術 百年鐵道動起來

2018-04-01 23:18

傳統鐵窗花 記憶都市發展軌跡

2018-04-01 23:14
看更多

熱門文章

六都與否差很大！ 屏東公務員年年有人請調「京城」

2018-04-02 19:30

大巨蛋都審取消 柯文哲：已交代陳景峻把遠雄叫進來

2018-04-02 17:35

新竹港南變電所饋電跳脫 萬戶停電

2018-04-02 22:37

金光閃閃拍賣會 金條等你開價A好康

2018-04-02 19:34

南部比照花蓮推住宿補貼 墾丁觀光業者：非常期待

2018-04-02 19:57

兒童節親子遊！新竹縣20組大型氣墊免費玩

2018-04-02 14:07

基隆東岸商場頂樓跑道重開放 使用規範落落長

2018-04-02 10:36

東港鎮海公園800人淨灘 發現對岸漂來的垃圾

2018-04-02 12:10

尬墾丁春吶？烏魚祭音樂祭清明節東石漁人碼頭登場

2018-04-02 11:14

跟AIT處長聊政局？ 柯文哲：美國不會干涉台灣內政

2018-04-02 16:31

注意！那瑪夏螢火蟲漫天飛舞 每天4小時實施交管

2018-04-02 15:26

4嬤毅力驚人 2年半整理7噸半塑袋回收

2018-04-02 17:37

肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:41

與死神拔河搶時間 桃醫消防合作搶救4大重症生命

2018-04-02 19:37

大巨蛋都審取消 遠雄：撤件未浪費行政資源

2018-04-02 21:31

熱愛棒球的企業董座贊助 環球棒球隊授旗出征

2018-04-02 17:18

桃園綠捷機電標延宕 市府：4月底將有結論

2018-04-02 22:03

遠雄撤大巨蛋都審案 北市取消3日會議

2018-04-02 14:51

嘉縣獵蜥新規定抓母蜥才給錢 民怨暗夜難分辨

2018-04-02 16:59

醫生放下聽筒改拿樂器 陪病童歡度兒童節

2018-04-02 16:07

掃墓又踏青 雲林推出5天「旅遊節」

2018-04-02 15:49

新莊國際創新園區動土 可創5千工作機會

2018-04-02 12:37

15歲琥珀女孩半夜要為媽媽換尿布 心願是陪她長大

2018-04-02 10:03

你我都賣一樣！高雄夜市同質性太高 難撐下去…

2018-04-02 14:24

台東青年問政聯盟今成立 成員都具民進黨員身分

2018-04-02 15:32

新北市商業會簽證處 今遷新址

2018-04-02 21:35

清明連假基隆市公車坐免驚 達人帶你玩東岸

2018-04-02 17:39

嘉中朱威丞稱霸音樂賽 笛簫雙料冠軍

2018-04-02 12:02

石虎貼圖掀300萬下載 林佳龍：花博主角改石虎

2018-04-02 16:55

旗山農工如森林 300棵高大喬木用手機掃瞄就知身世

2018-04-03 08:18

振興國旅方案擴及南部四縣市 優惠內容未定

2018-04-02 22:29

改善頭份、竹南工區道路 前瞻8千萬

2018-04-02 23:33

不計代價增人力 恆基重啟夜間急診

2018-04-02 20:30

台66線接中山高平鎮系統南下匝道 4日起封閉72小時

2018-04-02 17:04

200間雲端商辦大樓、凱悅嘉軒酒店 新莊副都心內動土

2018-04-02 11:32

參加新北聯合婚禮 玩Cosplay還能抽鑽石

2018-04-02 15:47

桃園赤塗崎溪汙染溪魚死亡 查出林口一工廠汙染告發

2018-04-02 18:11

中市肉品市場遷場環評說明會 時地不佳

2018-04-02 12:59

華榮市場遭鑑定海砂屋 北市府今開拆

2018-04-02 14:06

新竹兒藝節4月4日登場 遊玩攻略看這裡

2018-04-02 19:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top