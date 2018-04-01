哈瑪星光任務啟動 百年鐵道亮起來

2018-04-01 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



位於駁二蓬萊區的百年鐵道公園，乘載著高雄港產業發展歷史，鐵路已停駛，入夜後卻有許多色彩繽紛的光束在軌道上流動。駁二藝術特區4月正式啟動「哈瑪星光任務」，邀國內外藝術家運用程式編碼結合LED燈條，以光在舊鐵道上運行，創作大型地景光藝術作品，點亮百年鐵道。

高雄市文化局局長尹立表示，駁二蓬萊倉庫旁的舊鐵道1908年完成，軌道呈弧形散射，結合港邊倉庫及港口，建構出獨特的海陸聯運系統，展現港埠現代化作業的文化地景。隨著二戰後產業發展的更迭及轉型，臨港鐵路2008年正式停用，駁二藝術特區將鋼雕作品點綴其間，成為民眾休憩放鬆的鐵道公園。

高雄副市長史哲說，以光藝術結合地景，可讓民眾藉此了解過往高雄的歷史。輕軌開通後，在面積近7公頃的鐵道園區使用超過2萬公尺的LED燈條，內嵌超過60萬顆高亮度LED燈珠，包括姚仲涵、葉廷皓、黃怡靜、林利津、張永達、王連晟、王福瑞、紀柏豪、鄭先喻、羅禾淋、胡縉祥及韓國ADHD團隊等12組藝術家參與創作，透過程式編碼與音樂，在不破壞鐵道的前提下，以LED燈條再現軌道優美的弧形線條，創作出全台罕見的大型地景光藝術。