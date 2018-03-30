用生命拚搏 義大二學生斷腿仍要拚宋江陣

2018-03-30 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



全國宋江創意陣頭大賽點燃年輕世代「宋江魂」，義守大學2名學生賽前練習時斷腿，明天總決賽仍堅持登台拚搏，豪氣十足。

宋江創意陣頭大賽明午在高雄內門紫竹寺進行總決賽，入圍5支隊伍將爭奪象徵「武林盟主」的王者之璽。

今年決賽的5支隊伍出場序為西螺農工、大葉大學、龍華科技大學、樹德科技大學、實踐大學、義守大學，其中西螺農工來自武術之鄉，龍華科大已有10屆參賽經驗，實踐大學曾經奪冠。

為爭取總冠軍，高雄在地的義守大學更展現十足的拚戰精神，校長陳振遠今天將率校內各國籍學生加油團前往助陣。

義守大學表示，成軍10年的「義陣」，以校內「民俗技藝文社」為班底，又以休閒事業學系學生居多。休管系陳嫣芬、吳宗霖兩位老師特別自台南禮聘洪崇仁、黃文忠兩名教練到校指導，近年「義陣」參與過總統就職典禮、雙十國慶、媽祖遶境、萬年祭等演出。

打入決賽的「義陣」，賽前練習時有2名學生受傷，「民俗技藝文社」社長蕭鈺駿練習高難度動作時不慎摔斷腿，馬來西亞籍余聲勇比賽前小腿也骨折，但2人堅持參賽到底，「想把珍貴的傳統文化保留下來」。