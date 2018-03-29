雪見看見聖稜線壯闊之美 遊客中心改版迎客

2018-03-29 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



雪霸國家公園雪見遊憩區遊客中心4月1日將重新開館迎客，結合3D彩繪及AR擴增實境手法，打造身歷其境的場景，並融入泰雅族文化，兼具自然與人文之美，不妨趁著兒童節、清明節連續假期走訪。

雪見的泰雅族語Buan Para（布岸把臘），意思是等待狩獵山羌的地方，雪見遊憩區新遊客中心3D彩繪及AR擴增境，山羌是主角，此外，雪霸國家公園管理處在雪見地區進行蝙蝠巢箱研究多年，記錄到東方寬耳蝠、台灣管鼻蝠、姬管鼻蝠及台灣長耳蝠等，豐富的蝙蝠生態也是亮點。

雪霸管理處副處長鄭瑞昌表示，雪見遊客中心新館打破傳統服務功能、展示內容各自獨立模式，運用情境模擬設計，將服務櫃台、資訊提供等功能，與特色造形、生態及人文解說、3D彩繪、AR擴增實境等結合在一個空間，包括生態展示區、原住民展示區等，希望提供更具趣味的遊客中心經驗。