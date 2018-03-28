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暖男深坑里長兼老師 守護學童一個不能少

2018-03-28 21:11中央社 新北28日電

學童口中的「 暖男里長」深坑里長黃建強，每年教師節、父親節、生日都收到不少學生的...
學童口中的「 暖男里長」深坑里長黃建強，每年教師節、父親節、生日都收到不少學生的卡片。 聯合報系記者陳珮琦／翻攝
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新北市深坑區深坑里長黃建強，曾在補教業擔任中文教師，為鼓勵孩童認真向學，成立「希望樹獎學金」至今10年已有1680人次受獎。他也發愛心物資，募善款將深坑老街封街辦尾牙

黃建強畢業於中興大學中文系，曾在國中補習班擔任5年國文教師，民國96年受邀擔任深坑國小「品格教育班」教師，以玩遊戲及說故事的互動式教學，找回孩子的學習興趣。他也利用文字接龍及鼓勵孩子自己查字典，增加孩子的字彙量。

黃建強今天接受中央社訪問時表示，他擔任深坑國中朝陽班高關懷學生的「語文大補帖」專任老師，透過陪伴與輔導讓孩子不至於中輟，同時善用資源關懷弱勢學童，讓家庭功能薄弱的孩童，在學校找到溫暖。

黃建強說，擔任無酬的老師10多年來，對這些高關懷學生一個都不願放棄，「至少在上課期間，他們願意留在學校。」這些學生，後來有些自己做生意，有些當職業軍人，都為國家社會有所奉獻。

令他感動的是，「有些學生還會回鄉替我過父親節、教師節」，黃建強說，10多年來的扎根或許在孩子的內心有些許影響。他曾在路上攔截翹家學生，不但找回人，也為他們找回興趣、給予關心並修復親子關係。

黃建強並協助「新北市喜樂關懷協會」運作，長期和深坑老街店家樂捐善款開辦「希望樹獎學金」，每學期表揚深坑國小、深坑國中成績優良的學生，10年已有1680人次受獎。

新北市府民政局地方行政科長陳炳仲表示，黃建強連任2屆里長，曾獲得新北市特優里長及公益獎表揚，他也身兼深坑商圈觀光發展協會理事長，對學童視如己出，並關懷弱勢舉辦封街尾牙，邀弱勢家庭共餐。

深坑尾牙

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