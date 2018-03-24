記者轉行藝術家 跌跌撞撞匍匐前進

2018-03-24 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



藝術家楊素敏從媒體工作者、家庭主婦、策展人到成為藝術創作者，多重角色轉換間，走過12年的時光，頭上曾經頂著無冕王的光環，到卸下光環，她在尋找自我及創作路上，也曾經排回與無助。她說，生命起起落落，但內心始終燃燒著對創作的渴望與夢想匍匐前進。

擔任警廣記者時，楊素敏因為想幫助自己的先生拍攝紀錄片，她說，當時以為是在拍攝先生，卻不小心從鏡頭裡照見自己，看見自己內心的孤獨與渴望。她參加紀錄片培力營，到花蓮參與夢與創造力的開發，還重回校園，到台灣藝術大學碩士班學習藝術的課程，竟然發現「繪畫和攝影創作是我探索自己的方式」。

以文字、攝影、壓克力繪畫及立體陶塑創作等多元作品展出，楊素敏說，這是她12年來對生活週遭的紀錄與體悟，及對自心的探索成果，多件以黑白系列表現的繪畫作品，風格極富獨特性，在女性的細密思維下帶著男性的粗曠線條畫風，就如楊素敏剛中帶柔的個性。

「我何其貪心的同時扮演著不同角色，於是我成了一個在藝術之路探索的人，上研究所學習的老學生，忙著掙生活費的工作者，藝術家先生的經紀人，還有兩個孩子的媽。」楊素敏說，自己在多重角色的扮演上，面臨了各種衝突與壓力，而她透過繪畫、策展、影像記錄、佛學、柴米油鹽，建構出荒亂而最真實的自己。