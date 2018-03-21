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隱藏版艾菲爾鐵塔 見證中橫開拓史

2018-03-21 23:30聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

太魯國家公園內中還保留3座鋼梁桁架橋，是由法國艾菲爾公司設計的鋼材所搭建，而架上鐫有法國艾菲爾公司鐵塔圖案的「鐵牌橋銘誌」，見證中橫公路的開拓，極具有歷史意義。

太魯閣國家公園管理處解說員林茂耀表示，當時這批鋼桁架原是法國政府委託艾菲爾公司為殖民地越南所設計的1000mm軌距的單線鐵路鋼材。艾菲爾公司委請德國打造完成，但因1954年發生法越奠邊府戰役而無法順利運達，轉運送到泰國，經由美國以援助方式轉送到台灣，而這些鋼材飄洋過海來到台灣的中央山脈，成為中橫公路上的橋梁。

林茂耀說，舊長春橋及舊春暉橋和現存的關興橋、慈雲橋和慈航橋都是用同一批鋼材打造的鋼構桁架橋。除為美援時期重要歷史見證，具歷史文化價值，另橋梁構築工法係鉚釘結合，為鋼構工法中舊式工法，構件來源反映特殊時代背景，具建築史或技術史地價值，

舊長春橋及舊春暉橋於民國102年功成身退，並仿舊橋的樣式在原地重建，新橋於民國103年4月25日完工通車；慈雲橋則被花蓮縣文化局在民國104年列為文化資產歷史建築。

中橫公路是半個多世紀前無數人流血流汗興建完成的，修路期間至少有225名築路人不幸殉職，留下許多動人的故事。太魯閣國家公園管理處在太魯閣遊客中心特展室規劃「中橫時光隧道檔案展」，展出修建中橫時許多珍貴的文物和老照片，呈現中橫修建歷史、修建中橫的幕後英雄、中橫公路半個多世紀的變革、以及中橫有特色橋樑、沿線景點、中橫今昔等內容，歡迎民眾隨著老文物走入時光隧道中，一探中橫的故事。

太魯閣遊客中心特展室規劃「中橫時光隧道檔案展」，展出修建中橫時許多珍貴的文物和老...
太魯閣遊客中心特展室規劃「中橫時光隧道檔案展」，展出修建中橫時許多珍貴的文物和老照片。記者徐庭揚／攝影
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太魯閣遊客中心特展室規劃「中橫時光隧道檔案展」，展出修建中橫時許多珍貴的文物和老...
太魯閣遊客中心特展室規劃「中橫時光隧道檔案展」，展出修建中橫時許多珍貴的文物和老照片。記者徐庭揚／攝影
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架上鐫有法國艾菲爾公司鐵塔圖案的「鐵牌橋銘誌」。圖／文化局提供
架上鐫有法國艾菲爾公司鐵塔圖案的「鐵牌橋銘誌」。圖／文化局提供
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魯閣國家公園管理處在太魯閣遊客中心特展室規劃「中橫時光隧道檔案展」，其中一件「法...
魯閣國家公園管理處在太魯閣遊客中心特展室規劃「中橫時光隧道檔案展」，其中一件「法國艾菲爾鐵塔橋銘誌」，極具歷史意義。記者徐庭揚／攝影
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慈雲橋則被列為文化資產歷史建築，橋梁構築工法係鉚釘結合，為鋼構工法中舊式工法，具...
慈雲橋則被列為文化資產歷史建築，橋梁構築工法係鉚釘結合，為鋼構工法中舊式工法，具建築史或技術史之價值。圖／文化局提供
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太魯閣遊客中心特展室規劃「中橫時光隧道檔案展」，展出修建中橫時許多珍貴的文物和老...
太魯閣遊客中心特展室規劃「中橫時光隧道檔案展」，展出修建中橫時許多珍貴的文物和老照片。記者徐庭揚／攝影
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這批鋼桁架原是法國政府委託艾菲爾公司為殖民地越南所設計的單線鐵路鋼材，飄洋過海來...
這批鋼桁架原是法國政府委託艾菲爾公司為殖民地越南所設計的單線鐵路鋼材，飄洋過海來到台灣成為中橫公路上的橋梁。圖／文化局提供
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中橫公路太魯閣國家公園法國
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