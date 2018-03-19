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三級古蹟朝林宮 外牆彩繪很對味

2018-03-19 07:24聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東縣潮州鎮三級古蹟朝林宮近期完工一幅彩繪，在外側圍牆畫上整幅微妙微俏的Q版三太子，並融入當地的特產黃金果、鳳梨、木瓜、蓮霧、香蕉，不僅在地居民相當欣賞，連來訪的大小遊客也都讚賞不已。

潮州鎮朝林宮為縣定古蹟，約在清朝咸豐、同治年間所建，距今已有100多年歷史，原本是一座陳姓宗祠，主祀中壇元帥李哪吒（俗稱太子爺），除了給泗林里、四春里及崙東里民參拜，也整修到適合外界民眾來導覽參觀。

朝林宮董事長陳將力表示，三級古蹟朝林宮的外觀仍為傳統的閩南聚落，外觀與外界的廟宇配置不同，這次透過縣議員林郁虹、唐玉琴、代表會主席陳貞亮爭取縣府補助，來彩繪原本的空白外牆面，凸顯主題且符合在地味道。

負責創作的唐子發和傅揚騰都已經60多歲，兩人從美術相關科系退休，任教已逾30年，有豐富的資歷及深厚的基礎。唐子發說，因為他們倆都是屏東人，騎車車程也才30分鐘，就當作是來做功德啦！

唐子發和傅揚騰花了大概兩周時間設計、打稿、上漆，唐說，其實創作也是看緣分，廟方提出要以三太子為主題並且符合現代化的Q版，他們也沒有參考範本就自由發揮，想不到成品效果相當不錯，希望大家都喜歡。

從高雄大寮回到故鄉拜拜的簡姓婦人一家，第一次看到剛完成不久的彩繪，又驚又喜，她說，這個三太子相當生動、可愛，也把符合廟宇的特色，跟鄰近的打卡景點潮州綠色隧道串連成一條參觀路線，感覺故鄉真的是越來越美了。

屏東縣潮州鎮三級古蹟朝林宮外牆剛完成一幅三太子彩繪。記者蔣繼平／攝影
屏東縣潮州鎮三級古蹟朝林宮外牆剛完成一幅三太子彩繪。記者蔣繼平／攝影
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牆上的「將軍三太子」將哪吒三太子的各種型態描繪很傳神。記者蔣繼平／攝影
牆上的「將軍三太子」將哪吒三太子的各種型態描繪很傳神。記者蔣繼平／攝影
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負責彩繪的創作者是退休的美術相關科系老師唐子發（左）和傅揚騰（右）。圖／廟方提供
負責彩繪的創作者是退休的美術相關科系老師唐子發（左）和傅揚騰（右）。圖／廟方提供
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屏東縣潮州鎮三級古蹟朝林宮外牆的三太子彩繪，近期剛剛完工，深受當地人跟大小遊客們...
屏東縣潮州鎮三級古蹟朝林宮外牆的三太子彩繪，近期剛剛完工，深受當地人跟大小遊客們喜愛。記者蔣繼平／攝影
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三太子古蹟做功德
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