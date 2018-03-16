《大佛普拉斯》旋風 特色派出所蛻變夯景

大甲派出所是電影《大佛普拉斯》的拍攝場景之一。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

派出所也能成為電影場景！在金馬獎與紐約新導演/新電影影展大放異彩的《大佛普拉斯》，有些場景在大甲派出所拍攝；超過60年的建築別具特色，員警也參與國片拍攝過程，直說：「辦起公來，覺得自己是電影場景裡的角色了！」

重建於民國54年的大甲警分局，和位在一樓的派出所都屬舊建築，當時使用藍色木窗及吊扇等陳設，至今多數保留著，雖然沒有很復古的感覺，但搭配劇情中「黑白」與「彩色」兩種手法，描述人與人之間完全不同的處境和命運，歷史淵源讓畫面在電影中更有氣氛。 電影《大佛普拉斯》曾在大甲派出所取景，黑白手法拍攝，別有歷史氣氛。 記者黑中亮／翻攝 分享 facebook

秘書室主任劉訓造說，導演黃信堯前年到大甲派出所拍電影時，認為大安海水浴場與大甲警分局是讓他印象最深刻場景，拍攝時大量燈光器材置放分局前，還引起不少人圍觀。

他指出，該電影也曾在台中月眉糖廠、泰安火車站、沙鹿童綜合醫院、外埔區及后里區等地取景，在台中拍攝比例占全片1/3以上，聽說《大佛普拉斯》國內外頻獲獎，同仁與有榮焉。 大甲警分局和派出所連在一起，也獲電影《大佛普拉斯》導演青睞成拍攝場景之一。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

派出所是最基層、親近人民的警察機構，但許多派出所建築或景觀別具特色，成為打卡景點；后里區泰安派出所周遭種植百株櫻花，同時盛開成賞櫻景點，市府為此還舉辦泰安櫻花季，吸引數十萬遊客賞花；清水分局高美派出所結合濕地風車及燈塔海景，遊客也超愛。

南投溪頭派出所在「妖怪村」設計師牛哥創意下， 將原本老舊死板的建築改造拉皮，還設計出一隻紅色心魔站在派出所旁，被警察手銬關在鐵籠裡，相當搶眼，成了當地打卡熱點。 泰安派出所周遭的八重櫻，每年迎來數十萬人觀賞。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

高美濕地是台中海線重要景點，每年迎來數百萬國際旅客，去年新建高美派出所啟用後，新穎的建築泵計，將當地高美濕地風車海景及濕地燈塔等二大特色融入辦公室值班台及所外警察袖招，成為一大特色，也是遊客新興熱愛的景點。