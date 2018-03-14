南藝大到彰化校園扎根 帶領偏鄉學童賞畫與創作

2018-03-14 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



國立台南藝術大學藝術史學系首度到彰化縣偏鄉的草湖國中辦展，並開課指導學生如何欣賞畫作，也培訓有藝術才華的學生，在畫展期間擔任解說員，能進一步理解與融入藝術創作。

草中校長周芬美說，這是首度嘗試邀請大學藝術系師生下鄉辦展及上課，學生和家長的反應都很好，她將爭取補助經費，持續推動藝術在偏鄉校園扎根計畫。

「大家把紙撕開，喜歡怎麼撕就怎麼撕，然後再拼貼成你喜歡的構圖，這才是自由自在的藝術創作，不要自我束縛…」南藝大藝術史學系系主任蔡敏玲帶領40名師生來到草湖國中，策畫「偏鄉藝術教育扎根與推廣」藝起Articipate主題系列展，展出16幅畫作，到本月23日結束，也開了兩天課，由大學生帶領偏小孩走入藝術創作領域。

「校友洪佩岑錄取台南藝術大學後，不忘家鄉需要藝術灌溉，主動聯繫、爭取系上教授和同學到偏鄉母校為藝術扎根。」周芬美說，南藝大師生為草湖國中和學區的王功、草湖、建新、新寶、漢寶及民權6所國小的學生，開辦畫家的故事、戲劇表演、再創作、自己編故事等四種課程，讓學生接觸完全不同的藝術概念與學習。

蔡敏玲說，這是南藝大第一次到彰化縣偏鄉，活動非常成功。「畫家的故事」是介紹18到19世紀的畫家，戲劇部分是大學生利用展出的16幅畫作為腳本，演出一段戲劇，也引導孩子上台利用畫作來自由表演詮釋。至於「再創作」，是將16幅畫印給學童，利用剪貼加上自己的創意巧思和構圖，形成新的畫作。

草湖國中有12班、共330 名學生，受編制限制，學校無正式美術老師，周芬美聘請在地藝術家教學，希望不要埋沒學生的藝術才華；上學期曾到基隆海洋博物館布展「陸上造礁針織珊瑚」獲得特優。

南藝大的藝術展以「藝術家日常生活的靈光」為出發點，活動分為兩部分，一是在展覽中，透過藝術家眼中的日常生活與觀者自身相呼應，激發孩童對於日常生活與周遭家園的思考與探索。