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南藝大到彰化校園扎根 帶領偏鄉學童賞畫與創作

2018-03-14 21:40聯合報 記者何烱榮╱即時報導

國立台南藝術大學藝術史學系首度到彰化縣偏鄉的草湖國中辦展，並開課指導學生如何欣賞畫作，也培訓有藝術才華的學生，在畫展期間擔任解說員，能進一步理解與融入藝術創作。

草中校長周芬美說，這是首度嘗試邀請大學藝術系師生下鄉辦展及上課，學生和家長的反應都很好，她將爭取補助經費，持續推動藝術在偏鄉校園扎根計畫。

「大家把紙撕開，喜歡怎麼撕就怎麼撕，然後再拼貼成你喜歡的構圖，這才是自由自在的藝術創作，不要自我束縛…」南藝大藝術史學系系主任蔡敏玲帶領40名師生來到草湖國中，策畫「偏鄉藝術教育扎根與推廣」藝起Articipate主題系列展，展出16幅畫作，到本月23日結束，也開了兩天課，由大學生帶領偏小孩走入藝術創作領域。

「校友洪佩岑錄取台南藝術大學後，不忘家鄉需要藝術灌溉，主動聯繫、爭取系上教授和同學到偏鄉母校為藝術扎根。」周芬美說，南藝大師生為草湖國中和學區的王功、草湖、建新、新寶、漢寶及民權6所國小的學生，開辦畫家的故事、戲劇表演、再創作、自己編故事等四種課程，讓學生接觸完全不同的藝術概念與學習。

蔡敏玲說，這是南藝大第一次到彰化縣偏鄉，活動非常成功。「畫家的故事」是介紹18到19世紀的畫家，戲劇部分是大學生利用展出的16幅畫作為腳本，演出一段戲劇，也引導孩子上台利用畫作來自由表演詮釋。至於「再創作」，是將16幅畫印給學童，利用剪貼加上自己的創意巧思和構圖，形成新的畫作。

草湖國中有12班、共330 名學生，受編制限制，學校無正式美術老師，周芬美聘請在地藝術家教學，希望不要埋沒學生的藝術才華；上學期曾到基隆海洋博物館布展「陸上造礁針織珊瑚」獲得特優。

南藝大的藝術展以「藝術家日常生活的靈光」為出發點，活動分為兩部分，一是在展覽中，透過藝術家眼中的日常生活與觀者自身相呼應，激發孩童對於日常生活與周遭家園的思考與探索。

蔡敏玲說，第二部分藉由展件主題的系列活動，如戲劇演出、延伸再創作等，讓學童們了解他們眼中的平凡生活，處處充滿著獨一無二的「靈光」，希望藝術創作在偏鄉扎根，讓孩子的想像與創作，更寬廣、更自由的發展。

草湖國中三年級學生陳威良參加南藝大「偏鄉藝術教育」後，寫下上課心得。記者何烱榮／...
草湖國中三年級學生陳威良參加南藝大「偏鄉藝術教育」後，寫下上課心得。記者何烱榮／攝影
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南藝大的大學生指導草湖國中和學區6所國小的學生，天馬行空地拚貼創作。記者何烱榮／...
南藝大的大學生指導草湖國中和學區6所國小的學生，天馬行空地拚貼創作。記者何烱榮／攝影
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草湖國中三年級女生林佳怡參加南藝大「偏鄉藝術教育」的心得。記者何烱榮／攝影
草湖國中三年級女生林佳怡參加南藝大「偏鄉藝術教育」的心得。記者何烱榮／攝影
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南藝大的大學生（左1）指導草湖國中和學區6所國小的學生，天馬行空地拚貼創作。記者...
南藝大的大學生（左1）指導草湖國中和學區6所國小的學生，天馬行空地拚貼創作。記者何烱榮／攝影
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南藝大師生帶來16幅畫，培訓草湖國中的學生當解說員，更能融入藝術創作領域。記者何...
南藝大師生帶來16幅畫，培訓草湖國中的學生當解說員，更能融入藝術創作領域。記者何烱榮／攝影
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南藝大下鄉到草湖國中辦展，草中榮譽會長施寶惠（左起）會長，漢寶國小黃素珍，我，草...
南藝大下鄉到草湖國中辦展，草中榮譽會長施寶惠（左起）會長，漢寶國小黃素珍，我，草中校長周芬美校長，建新國小校長黃信君校長，草中家長會長李嘉仁。記者何烱榮／攝影
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國立台南藝術大學師生第一次到彰化縣芳苑偏鄉的草湖國中辦展並開課。記者何烱榮／攝影
國立台南藝術大學師生第一次到彰化縣芳苑偏鄉的草湖國中辦展並開課。記者何烱榮／攝影
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南藝大大學生以辦展的幅畫作為腳本，引導草湖國中學生自由表演詮釋。記者何烱榮／攝影
南藝大大學生以辦展的幅畫作為腳本，引導草湖國中學生自由表演詮釋。記者何烱榮／攝影
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南藝大的大學生指導草湖國中和學區6所國小的學生，天馬行空地拚貼創作。記者何烱榮／...
南藝大的大學生指導草湖國中和學區6所國小的學生，天馬行空地拚貼創作。記者何烱榮／攝影
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