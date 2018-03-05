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特殊的地方還願民俗 51棚布袋戲團拚場酬神

2018-03-05 19:18聯合報 記者何烱榮╱即時報導

想看布袋戲的人有福了，彰化縣溪州鄉溪林路有51棚布袋戲團正熱鬧拚場酬神。坑厝村長鄭萬長說，每年農曆大年十七是當地的佛祖生日，曾許願的信眾各自花錢聘請布袋戲團演出還願，到農曆二月底才落幕。

鄭萬長說，根據老一輩的人口述，百年前一場大水患後，有農民撿到一塊被泥土包覆的「飄流木」，帶回家準備當材燒，清洗後發現竟是一塊刻有「南無阿彌陀佛」的石碑，引起村民議論，耆老擲筊請示要如何處理，得到就地立碑的答案，說也奇怪，從此當地不再鬧水患，溪林路旁的佛祖廟就成當地的信仰中心。

「早期當地叫溪州村，後來分開成坑厝、溪厝兩村，佛祖生是兩村共同的重要廟會。」鄭萬長說，佛祖誕辰是每年農曆11月17，當地以立碑建廟的正月17日為佛祖生，今年請布袋戲團還願的信眾比往年多，坑厝這邊有38棚、溪厝13棚。

在台灣早期社會，布袋戲是農村重要的大戲，一團人手多達1、20名，如今布袋戲式徵，目前在溪州鄉溪林路演出的布袋戲團幾乎都是「單車單人」，即一輛改裝過的中型貨車，團主一人演出，最多是太太或小孩當助手，至於後場完全是錄音帶取代，每天下午３時和晚上７時各演出一場，每場２小時，每天費用3200元。

因布袋戲團已不多，還願的信眾可自己聘請布戲團，或委託廟方安排，要還願幾天就付多少錢。當地村民說，佛祖很靈驗，每年都有很多外地人來許願祈求健康、事業或考場順利，第二年就請布袋戲團酬神還願，因還願的信眾多，布袋戲團就一天接一天演下去，至少演出３星期。

從昨天（農曆大年十七）開始，「南無阿彌陀佛」廟佛祖生的香火終日不斷，村民說，早期布袋戲棚是竹子搭建，曾有還願信眾請戲神，演到戲棚的竹子冒出新芽，讓信眾嘖嘖稱奇。

彰化縣溪州鄉緊鄰的坑厝、溪厝兩村各有一座佛祖廟，最近同時慶祝佛祖生，曾許願的信眾...
彰化縣溪州鄉緊鄰的坑厝、溪厝兩村各有一座佛祖廟，最近同時慶祝佛祖生，曾許願的信眾各請布袋戲團演出還願。記者何烱榮／攝影
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彰化縣溪州鄉緊鄰的坑厝、溪厝兩村各有一座佛祖廟，最近同時慶祝佛祖生，曾許願的信眾...
彰化縣溪州鄉緊鄰的坑厝、溪厝兩村各有一座佛祖廟，最近同時慶祝佛祖生，曾許願的信眾各請布袋戲團演出還願，共有51棚，在溪林路邊排除一排，非常壯觀。記者何烱榮／攝影
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彰化縣溪州鄉緊鄰的坑厝、溪厝兩村各有一座佛祖廟，最近同時慶祝佛祖生。記者何烱榮／...
彰化縣溪州鄉緊鄰的坑厝、溪厝兩村各有一座佛祖廟，最近同時慶祝佛祖生。記者何烱榮／攝影
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彰化縣溪州鄉緊鄰的坑厝、溪厝兩村各有一座佛祖廟，最近同時慶祝佛祖生，曾許願的信眾...
彰化縣溪州鄉緊鄰的坑厝、溪厝兩村各有一座佛祖廟，最近同時慶祝佛祖生，曾許願的信眾各請布袋戲團演出還願，共有51棚，在溪林路邊排除一排，非常壯觀。記者何烱榮／攝影
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彰化縣溪州鄉緊鄰的坑厝、溪厝兩村各有一座佛祖廟，最近同時慶祝佛祖生。記者何烱榮／...
彰化縣溪州鄉緊鄰的坑厝、溪厝兩村各有一座佛祖廟，最近同時慶祝佛祖生。記者何烱榮／攝影
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