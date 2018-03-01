回鄉掃墓被祖靈附身 她讓中斷20多年祖靈祭恢復

2018-03-01 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣牡丹鄉四林格部落是人口流失的排灣族聚落，傳承數百年的祖靈祭，中斷20多年後在去年重現，恢復過程族人用「神奇」形容；自幼離鄉、長年多病的族人柯恆梅，4年前回鄉掃墓時被祖靈降身成為巫婆（靈媒），她奉祖靈指示建廟供奉，再帶族人重返祖靈地祭拜，也是原民郷罕見結合祖靈信仰的廟堂。

排灣族四林格和鄰近的高士部落有４位靈媒，是靈媒自己找尋體質特異的族人教導傳承，四林格部落50歲的柯恆梅，則是在潛意識、夢境中受到祖靈在無形中感召，在無可選擇下成為靈媒，也是部落最年輕的巫師；只有國小學歷的她說：「祖靈藉我的身體告訴族人，不能忘本，我曾好奇怎會選我，接受這個命運安排後，當成傳承的使命！」

柯恆梅幼時家貧，國小畢業後即外出工作、結婚生子，住在高雄市大竂，只在過年或清明掃墓時返鄉，姑婆是靈媒，也不知道家鄉的祖靈祭中斷許久；4年返鄉掃墓時感覺被先人附身交代家事，姑婆準備法器並請來另3名靈媒，作法唸咒得知她是靈媒，再以3天時間完成靈媒儀式，交付法器。

讓族人更驚訝的是，柯恆梅事後依祖靈指示在野溪中找到男祖靈石和女祖靈石，不久又降靈向族人宣告要建開地原祖廟堂，讓後代族人祭拜，時刻記住族人開山闢地的精神；族人出錢出力，前年完成供奉祖靈石和大勢至菩蕯的定慧堂；去年7月，她又被附身帶領族人上山，完成中斷20多年的祖靈祭儀式。