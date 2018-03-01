親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李家同嘆：學測英文作文逾萬人零分 全國無動於衷

回鄉掃墓被祖靈附身 她讓中斷20多年祖靈祭恢復

2018-03-01 16:55聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣牡丹鄉四林格部落是人口流失的排灣族聚落，傳承數百年的祖靈祭，中斷20多年後在去年重現，恢復過程族人用「神奇」形容；自幼離鄉、長年多病的族人柯恆梅，4年前回鄉掃墓時被祖靈降身成為巫婆（靈媒），她奉祖靈指示建廟供奉，再帶族人重返祖靈地祭拜，也是原民郷罕見結合祖靈信仰的廟堂。

排灣族四林格和鄰近的高士部落有４位靈媒，是靈媒自己找尋體質特異的族人教導傳承，四林格部落50歲的柯恆梅，則是在潛意識、夢境中受到祖靈在無形中感召，在無可選擇下成為靈媒，也是部落最年輕的巫師；只有國小學歷的她說：「祖靈藉我的身體告訴族人，不能忘本，我曾好奇怎會選我，接受這個命運安排後，當成傳承的使命！」

柯恆梅幼時家貧，國小畢業後即外出工作、結婚生子，住在高雄市大竂，只在過年或清明掃墓時返鄉，姑婆是靈媒，也不知道家鄉的祖靈祭中斷許久；4年返鄉掃墓時感覺被先人附身交代家事，姑婆準備法器並請來另3名靈媒，作法唸咒得知她是靈媒，再以3天時間完成靈媒儀式，交付法器。

讓族人更驚訝的是，柯恆梅事後依祖靈指示在野溪中找到男祖靈石和女祖靈石，不久又降靈向族人宣告要建開地原祖廟堂，讓後代族人祭拜，時刻記住族人開山闢地的精神；族人出錢出力，前年完成供奉祖靈石和大勢至菩蕯的定慧堂；去年7月，她又被附身帶領族人上山，完成中斷20多年的祖靈祭儀式。

祈福、巫師祭、問事，柯恆梅從來沒學過，她說，當祖靈附身就不自覺會了，過去常生病，成為靈媒就好了，後來才知道，靈媒是與祖靈溝通，「老輩常講，生過病是與祖靈有緣，才更要轉而去治癒他人」；柯恆梅想把和祖靈相遇的神奇際遇記錄下來，傳承後代，但不會撰文， 日前巧遇地方文史工作者念吉成，一解遺憾。

柯恆梅成為靈媒後，去年7月14日祖靈附身，指示她帶族上山完成中斷20多年的祖靈祭...
柯恆梅成為靈媒後，去年7月14日祖靈附身，指示她帶族上山完成中斷20多年的祖靈祭。圖／柯恆梅提供
分享
定慧堂中央供奉大勢至菩蕯，左右是溪中發現的男、女祖靈石。記者潘欣中／攝影
定慧堂中央供奉大勢至菩蕯，左右是溪中發現的男、女祖靈石。記者潘欣中／攝影
分享
柯恆梅和族人在屏東縣牡丹鄉四林格部落建成定慧堂，希望祖靈庇佑族人，也是原民鄉罕見...
柯恆梅和族人在屏東縣牡丹鄉四林格部落建成定慧堂，希望祖靈庇佑族人，也是原民鄉罕見結合祖靈信仰的廟堂。記者潘欣中／攝影
分享

排灣族結婚文史工作者
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

雲海乍現「琉璃光」… 基隆好美

2018-02-28 23:47

木柵指南宮「睏仙夢」 來睡覺祈夢解籤

2018-02-28 23:34

鹽水蜂炮今啟炮 明天萬炮齊發

2018-02-28 23:23

阿里山再添新景點 公興龍美步道登山健行、賞景觀雲瀑

2018-02-28 09:49

熱門文章

曾被選為全球恐怖廢棄樂園 亞哥花園今變身賽車場

2018-03-01 13:24

「極品人妻」有氧舞蹈團造型趴 守護美女麵包師2年

2018-02-28 21:51

淡水、汐止、蘆洲4處 5日機車禁停騎樓

2018-03-01 11:43

妙齡女七星潭送錢 每攤給1千還說「花蓮辛苦了」

2018-03-01 14:03

大讚台北燈節 陳芳明：我開了眼界

2018-02-28 23:10

配天宮遺失百年古香爐風光迎回 信眾高喊進喔！

2018-03-01 11:27

台灣燈會工研院贊助燈具 遭外國設計師控抄襲

2018-03-01 15:50

機捷滿周歲了 直達車多停兩站

2018-03-01 00:16

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top