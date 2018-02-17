舒淇、花甲男孩…走過 台灣拍照秘境看這裡

基隆港已成郵輪母港，近年興起的郵輪，也很吸引劇組來拍攝。 圖／基隆市政府提供 分享 facebook

台灣有很多秘境，都因為電影電視拍攝而暴紅，如電影千禧曼波裡藝人舒淇走過的基隆長廊中山陸橋，因而聲名大噪； 而電視劇中「花甲轉大人」、電影 「大佛普拉斯」，主要以中部為取景點，大肚山與砌磚土塊厝都被旅人獵鏡；連「鐘樓愛人」裡的台中柳川雨景，有更多人追星打卡朝聖。

舒淇走過中山陸橋聲名大噪

這幾年吸引很多電影、電視劇組到基隆取景，市府說，基隆是個懷古與現代兼具的城市，依山傍海，有很多歷史古蹟及天然海岸景致，還有許多懷舊的街道巷弄，近年興起的郵輪也吸引劇組來拍攝。

電影千禧曼波裡藝人舒淇走過如夢境般的長廊中山陸橋。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

橋身很舊，藍藍的屋頂，是舒淇走過如夢境般的長廊，充滿懷舊復古風情中山陸橋，不只拍過侯孝賢的「千禧曼波」，張作驥的「黑暗之光」也在此取景，當地人叫「高砂橋」，長約130公尺，是很多人追星打卡朝聖處。

但市府進行中山橋改建，不管重建或拆掉，人行陸橋農曆年後將要拆掉，想拍照留影要加快手腳。

雨都氣候天成 偶像劇必訪

基隆市政府表示，基隆拍電影的秘境，包括有仙洞、佛手洞、外木山大武崙澳沙灘、和平島公園、中山陸橋、廟口夜市、中正公園、八斗子、潮境公園、情人湖、白米甕砲台、二沙灣砲台及舊市長官邸等處，有歷史古蹟，也有天然地景。

八斗子火車站很浪漫，有美麗海岸線，是近來劇組拍攝熱點。 圖／基隆市政府提供 分享 facebook

市長林右昌也分享他的私房景點，他說，想拍偶像劇，基隆每個地方都是可以談戀愛的地方，像八斗子車站就很浪漫，潮境公園是年輕人打卡必拍的點，冬天刮風又冷，情侶共撐一把雨傘，抱緊一點，基隆嶼賞背景，拍起來就超級無敵漂亮。

不只國內熱門，基隆景點也紅到國外去，外國影視包括韓國影帝黃政民演出的韓國電影「工作」，日本女子團體「進擊的21人」MV等，都看上基隆獨有的味道。為了方便更多影視需求者了解基隆場景，市府架設了影視協拍小組網站，把適合拍片的景點都網羅在裡頭。

花甲男孩讓烏日大肚山成打卡景點

電視劇「花甲男孩轉大人」暴紅，劇中很多景點都是在台中市拍攝，劇中「鄭家祖厝」是位於台中市烏日區九德里環中路附近的一棟古厝，已吸引不少追劇族朝聖，劇中著名的繁星村則位於大肚區瑞井里。

「花甲男孩轉大人」的祖厝在台中烏日，其他場景都在大肚瑞井社區拍攝，當地保留許多早年鄉村常見的三合院、砌牆土角厝。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

「花甲男孩轉大人」劇組人員趁劇情火熱，拍攝的賀歲片「花甲大人轉男孩」目前上檔，導演瞿友寧日前率女主角嚴正嵐，以及飾演「二嫂」的演員金子焉、飾演「阿嬤」的范足妹等人到拍攝地之一的大肚區瑞安宮參拜，為電影宣傳，吸引粉絲到場，一睹演員丰采。

導演李啟源的電影「盜命師」取景地點在外埔區忘憂谷，片中的暖冬斜陽田中央，停了輛廢棄巴士，上頭還架了一個鴿舍，為劇中男女主角王陽明、陳庭妮的避風港，互相依偎及等待彼此歸來的家，這是中部的世外桃源，文青族群的打卡熱點。

電影「盜命師」取景地點在台中市外埔區忘憂谷，片中的暖冬斜陽田中央，停了輛廢棄巴士，上頭還架了一個鴿舍。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

柳川改造成功成為情侶浪漫地

台中市柳川以往只是條飄著臭味的大水溝，但在歷經2年的水質改善與景觀營造工程完工後，因河岸夜景佳，不僅吸引大批民眾前往欣賞，更成為劇組拍攝取景的熱門地點。

台中市柳川水質改善與景觀營造工程完工後，因河岸夜景佳，不僅吸引大批民眾前往欣賞，更成為劇組拍攝取景的熱門地點，圖為拍片劇組出動水車造雨。 圖／台中市政府提供 分享 facebook

台中市影視發展基金會日前協助電視劇「鐘樓愛人」在光復新村、青年高中、大坑粉紅情人橋、台中市政府市政大樓等地拍攝，也到柳川取景，將柳川景色帶入劇中。市府新聞局表示，未來將持續打造友善拍片環境，吸引更多影視業者到台中拍片。

由周湯豪與孟耿如主演的新戲「鐘樓愛人」去年4月中開始上映，不論劇情或劇中景點皆引粉絲熱烈討論。日前女主角孟耿如在柳川拍攝時，為營造浪漫雨景戲劇效果，劇組還出動水車造雨，雨景的拍攝也吸引不少民眾駐足觀看。

柳川河岸旁種植38株台灣水柳保留柳川風情，加上流蘇、台灣欒樹及光臘樹等台灣在地原生植栽共159株喬木，使柳川河道一年四季皆有不同的景色，並有日本「小京都之川」美譽；每到夜晚時分，燈光絢麗唯美，與蜿蜒的河岸水景空間互相映襯。

台中柳川整治後，嶄新水岸展現的施政效益驚人，超過百萬遊客造訪，空拍夜景，美不勝收。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

2013年長榮航空請知名影星金城武拍攝形象廣告「I SEE YOU」，意外讓台東池上鄉伯朗大道的茄苳樹暴紅，「金城武樹」成為全台知名的觀光景點，一年帶來數千萬元的商機，台東縱谷地區的觀光「金雞母」，就連天后蔡依林也曾來朝聖，最後在金城武樹不遠處，又多了一棵「蔡依林樹」。

藝人蔡依林去年也到台東度假時，前往池上鄉找到「金城武樹」，並在伯朗大道騎車，還在一棵樹下拍照，上頭寫著「找到了，屬於我們的樹」；照片貼上臉書後，粉絲紛紛詢問這棵「蔡依林樹」在哪裡？而這棵蔡依林樹，距離金城武樹不到200公尺，也是一棵茄苳樹。