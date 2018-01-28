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日據時期檢察長宿舍復舊 「柯南」重現昔日風華

2018-01-28 08:03聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣定古蹟檢察長宿舍預計3月修復完成，重現昔日風華。記者王燕華／攝影
花蓮縣定古蹟檢察長宿舍預計3月修復完成，重現昔日風華。記者王燕華／攝影
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屋齡逾80年的花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」是和洋風格的木構官舍，外型典雅，可惜閒置多年；縣府爭取2千多萬元經費展開復舊工程，施工初期因資料有限，修復師傅像名偵探「柯南」尋找蛛絲馬跡，比對資料，仿舊施工，目前工程進度8成，預計3月就能完工，重現風華。

檢察長宿舍位於花蓮市三民街與節約街口，1936年落成啟用，45坪大建物有玄關、長廊、客廳、接待室，融合和洋風格，外型典雅。

後來因建物老舊，新建的檢察長宿舍在1993年完工後，舊宿舍便閒置，於2008年由縣府指定為縣定古蹟。

檢察長宿舍因久未使用逐漸破敗，花蓮縣府爭取花東基金挹注2670萬元，委託專門做古蹟修復的佳禾營造，在去年初展開復舊工程。

工地負責人沈亦琦說，當初接手修復工作時，屋舍破敗，窗戶被偷、甚至連柱子都被鋸斷，為了找回舊有風貌，花了很多時間尋找文件、比對老照片，修復的師傅就像「柯南」一樣，細心從各種線索拼湊出老建物的舊日風貌。

修復工程採傳統工法，但使用新的材料，屋頂水泥瓦和舊時相同，木料除了材質由杉木換成更好的檜木，形式也相仿，所有木材皆漆上天然的菜籽油混和調和物保護，給予更好的防水、防蟲保護。

沈亦琦說，檢察長宿舍預計3月完工，至少能恢復原建物9成風貌；至於修復後未來如何使用，文化局表示還在研議。

花蓮縣定古蹟檢察長宿舍預計3月修復完成，重現昔日風華。記者王燕華／攝影
花蓮縣定古蹟檢察長宿舍預計3月修復完成，重現昔日風華。記者王燕華／攝影
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花蓮縣定古蹟檢察長宿舍預計3月修復完成，重現昔日風華。記者王燕華／攝影
花蓮縣定古蹟檢察長宿舍預計3月修復完成，重現昔日風華。記者王燕華／攝影
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宿舍古蹟柯南

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