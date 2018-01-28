旺年到！三峽里長教你摸元寶、求財神撇步

2018-01-28 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



每逢農曆春節，民眾總愛到廟裡求財神庇佑，身兼三峽老街福安宮主委的三峽里里長黃宗祥，不僅在福安宮前設置重達330公斤的金元寶 ，還要教大家如何摸元寶、求財神的撇步。

三峽老街是北台灣著名旅遊景點，懷舊氛圍是許多戲劇取景的最夯景點，「春梅」、「花甲男孩轉大人」等劇組都是在三峽老街取景； 黃宗祥說，老街在2007年修復完成，保留日據時期風貌，古希臘柱式、羅馬拱門及巴洛克山牆，融合洋樓風格、日式家紋與漢人文化圖騰的紅磚街屋，更獲得「全球建築金獎」的肯定。

為了帶動老街的經濟發展，擔任里長長達11年的黃宗祥不僅努力協助劇組與商家溝通拍攝需求，營造友善戶外片場，並規劃老街巷弄彩繪，在民權街84巷有「黑熊出沒」、民權街 128 巷的「阿帕契」彩繪，讓遊客在傳統與現代的反差之間處處驚喜，成為拍照打卡熱點。

除了彩繪，黃宗祥還在建廟逾232年的福安宮前設置重達330公斤、高3.6呎的金元寶，配合農曆春節即將來臨 ，福安宮將發送發財金及招財金，讓民眾求錢母、討吉利做事業，也教大家如何摸元寶、賺飽飽。