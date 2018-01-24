信義草坪頭茶園櫻綻美景 今年想看得繳入園費了

2018-01-24 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣信義鄉草坪頭玉山觀光茶園是著名賞櫻勝地，當地逾4000棵櫻樹近期陸續綻放，目前花況約3成，而除部分櫻花已盛開外，還有李花、桃花和油菜花等鬥豔爭妍，櫻花季也從今起登場，將至下月28日。

但為改善每年賞櫻期間塞車情形，今年櫻花季除實施交通管制，也提供停車和安排接駁，但從27日起酌收入園費每人50元，鄉民、身障暨陪同者、學齡前兒童等部分民眾則憑證免費，遊客可善用網路系統預約購票，省去現場排隊時間。

「『櫻』姿綴山景，成人間仙境。」縣府觀光處長王源鍾說，草坪頭茶園占地50公頃種有山櫻、八重櫻、河津櫻等4000多棵櫻樹，因品種多會隨時間和氣候接力綻放，花期長達一個月，因滿山櫻瓣點綴著翠綠茶園讓國內賞櫻的必訪景點。

而近期不僅已有櫻花盛開，就連桃、李也爭相盛放，鄉長史強則說，過去櫻花多在過年前一周才陸續綻放，但今年因水氣和寒流巧妙搭配，不僅櫻花，就連李花和桃花也跟著開花，因此從下周一起至2月底都會是最佳遊賞期。