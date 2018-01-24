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信義草坪頭茶園櫻綻美景 今年想看得繳入園費了

2018-01-24 17:52聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣信義鄉草坪頭玉山觀光茶園是著名賞櫻勝地，當地逾4000棵櫻樹近期陸續綻放，目前花況約3成，而除部分櫻花已盛開外，還有李花、桃花和油菜花等鬥豔爭妍，櫻花季也從今起登場，將至下月28日。

但為改善每年賞櫻期間塞車情形，今年櫻花季除實施交通管制，也提供停車和安排接駁，但從27日起酌收入園費每人50元，鄉民、身障暨陪同者、學齡前兒童等部分民眾則憑證免費，遊客可善用網路系統預約購票，省去現場排隊時間。

「『櫻』姿綴山景，成人間仙境。」縣府觀光處長王源鍾說，草坪頭茶園占地50公頃種有山櫻、八重櫻、河津櫻等4000多棵櫻樹，因品種多會隨時間和氣候接力綻放，花期長達一個月，因滿山櫻瓣點綴著翠綠茶園讓國內賞櫻的必訪景點。

而近期不僅已有櫻花盛開，就連桃、李也爭相盛放，鄉長史強則說，過去櫻花多在過年前一周才陸續綻放，但今年因水氣和寒流巧妙搭配，不僅櫻花，就連李花和桃花也跟著開花，因此從下周一起至2月底都會是最佳遊賞期。

史強也提到，今年首度收取費用，除用來環境維護、交通接駁等支出外，盈餘將存起來做為電線地下化經費，要消滅電桿讓山景更乾淨；交通管控部分，民眾可將車停在愛玉橋旁空地，轉搭接駁車往返前往茶園，但仍建議多利用平日旅遊為宜。

信義鄉草坪頭玉山觀光茶園是賞櫻勝地，目前櫻開3成，還有李花、桃花和油菜花等爭妍。...
信義鄉草坪頭玉山觀光茶園是賞櫻勝地，目前櫻開3成，還有李花、桃花和油菜花等爭妍。記者賴香珊／攝影
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信義鄉草坪頭玉山觀光茶園目前花況約3成，不僅吸引遊客，也引來蜜蜂採蜜。記者賴香珊...
信義鄉草坪頭玉山觀光茶園目前花況約3成，不僅吸引遊客，也引來蜜蜂採蜜。記者賴香珊／攝影
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信義草坪頭玉山觀光茶園因滿山櫻瓣點綴茶園，且相伴山景而成為國內賞櫻必訪景點。記者...
信義草坪頭玉山觀光茶園因滿山櫻瓣點綴茶園，且相伴山景而成為國內賞櫻必訪景點。記者賴香珊／攝影
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信義鄉草坪頭玉山觀光茶園除部分櫻花已盛開，純白色的李花也綻放爭妍。記者賴香珊／攝...
信義鄉草坪頭玉山觀光茶園除部分櫻花已盛開，純白色的李花也綻放爭妍。記者賴香珊／攝影
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信義鄉草坪頭玉山觀光茶園是著名賞櫻勝地，總是吸引大批遊客造訪。記者賴香珊／攝影
信義鄉草坪頭玉山觀光茶園是著名賞櫻勝地，總是吸引大批遊客造訪。記者賴香珊／攝影
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南投縣信義鄉草坪頭玉山觀光茶園是著名賞櫻勝地，，櫻花季今起登場，將持續至下月28...
南投縣信義鄉草坪頭玉山觀光茶園是著名賞櫻勝地，，櫻花季今起登場，將持續至下月28日。記者賴香珊／攝影
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信義鄉草坪頭玉山觀光茶園除部分櫻花已盛開，純白色的李花也綻放爭妍。記者賴香珊／攝...
信義鄉草坪頭玉山觀光茶園除部分櫻花已盛開，純白色的李花也綻放爭妍。記者賴香珊／攝影
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信義鄉草坪頭玉山觀光茶園種有逾4000棵櫻樹近期陸續綻放，目前花況約3成。記者賴...
信義鄉草坪頭玉山觀光茶園種有逾4000棵櫻樹近期陸續綻放，目前花況約3成。記者賴香珊／攝影
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信義鄉草坪頭玉山觀光茶園除擁山景，還有櫻、桃、李等花種點綴相伴，而成國內賞櫻勝地...
信義鄉草坪頭玉山觀光茶園除擁山景，還有櫻、桃、李等花種點綴相伴，而成國內賞櫻勝地。記者賴香珊／攝影
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信義鄉草坪頭玉山觀光茶園目前花況約3成，不僅吸引遊客，也引來蜜蜂採蜜。記者賴香珊...
信義鄉草坪頭玉山觀光茶園目前花況約3成，不僅吸引遊客，也引來蜜蜂採蜜。記者賴香珊／攝影
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櫻花季賞櫻塞車
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