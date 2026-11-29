昨天是投票日，屏東地檢署偵辦3起賄選，分別在恆春鎮與鹽埔鄉傳出賄選，涉嫌有三票2千元，或是每票一到兩千元行賄，檢方昨天向法院聲押6人，5人裁定收押。

檢察官王慧萍偵辦恆春鎮鎮長陳姓候選人、鎮民代表劉姓候選人的張姓、陳姓樁腳，涉透過張姓、蔡姓友人，在今年10、11月間，以每票1000元至2000元，於選區內向選民賄選，檢警搜索3處，拘提張姓、陳姓姓樁腳人，傳喚蔡姓、張姓友人、傳訊選民及相關證人9人。

檢方認定張姓、陳姓樁腳、張姓、蔡姓友人涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人交付賄賂罪嫌，犯嫌重大，且均有串證之虞，蔡另有串證之事實，昨28日向法院聲押禁見，法院日晚間裁准張、陳、蔡3人羈押禁見，張姓友人則限制住居。

檢察官賴以修偵辦鹽埔鄉王姓鄉民代表候選人，涉在今年11月間，以每票1000元，選區內向選民賄選，拘提王姓鄉民代表候選人，傳訊選民及相關證人2人，檢方訊後，認王姓鄉民代表候選人涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人交付賄賂罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡、串證之虞，昨28日向法院聲押禁見王姓鄉民代表候選人，法院昨深夜裁准。

檢察官賴帝安偵辦潘姓樁腳涉嫌為鹽埔鄉李姓鄉長候選人、林姓鄉民代表候選人、潘姓村長候選人等3人，今年11月間，以3票2000元，於選區內向選民賄選，拘提潘姓樁腳，傳訊選民及相關證人3人，檢察官訊問後，潘姓樁腳涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人交付賄賂罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡、串證之虞，昨28日向法院聲請羈押禁見，法院今29日裁准羈押禁見。

屏東地檢署呼籲，選舉不買票、不賣票，切勿以身試法。選票無價，民主無價，請攜手維護公平公正的選舉環境。若發現任何賄選情事，請立即撥打檢舉專線：0800-024-099按4。檢舉身分絕對保密，並享有高額檢舉獎金。