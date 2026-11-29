屏東地檢署選舉日連辦3案，均涉嫌以現金1000元至2000元賄選。屏檢傳訊10多人，昨天向法院聲押6人，其中5人裁定獲准、另1人限制住居。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，偵辦115年屏東縣恆春鎮長陳姓候選人、鎮民代表劉姓候選人的張姓與陳姓樁腳，涉嫌透過兩名友人，於10、11月間，以每票新台幣1000元至2000元代價賄選，檢調單位搜索3處，拘提與傳喚兩名樁腳及兩名友人，9名相關證人。

檢察官訊後認為張姓及陳姓樁腳等4人，涉犯公職人員選舉罷免法，犯嫌重大且均有串證之虞，向法院聲請羈押禁見4人，法院昨晚裁准3人收押、另一人則諭知限制住居。

另外，鹽埔鄉王姓鄉民代表候選人涉於11月間以每票1000元賄選，檢察官訊問後，認為他涉犯公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，昨天向法院聲請羈押禁見，法院深夜裁准羈押禁見。

屏檢偵辦，潘姓樁腳涉嫌為鹽埔鄉李姓鄉長候選人、林姓鄉代候選人及潘姓村長候選人等3人，於11月間以3票2000元賄選，訊問潘姓樁腳後，認為他涉犯選罷法犯嫌重大，且有逃亡、串證之虞，昨天向法院聲押禁見、法院今天裁准。