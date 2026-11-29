台南市警歸仁分局傅姓員警對外放貸收取高額利息，邀人深夜到債務人住處討債，同夥多次踹門、高聲叫囂，一審依首謀妨害秩序罪判刑8個月；傅上訴，台南高分院審酌他已與被害人無條件和解，改判6個月，但認為和解不足以免除執行刑罰的必要，未宣告緩刑。可上訴。

判決指出，傅姓員警因不滿債務人欠款避不見面，去年9月13日找來翁姓男子及張姓女子，翁又邀集4人，7人於當晚11時34分許前往債務人住處外；其中王姓男子數次踹門，並與一名陳姓男子高聲叫喊「有沒有人在家」，影響社區安寧；警方詢問、檢方偵查時，傅否認犯行。

台南地院指出，傅身為警察，竟對外放貸收取高額利息，並於債務人無力清償時，糾眾討債；且警詢、偵查中否認犯行，直至遭法院羈押才承認犯罪，犯後態度並非自始良好，亦未與被害人達成和解，判刑8個月。

傅上訴二審主張，他未親自踹門或叫囂，也未持械，現場無人受傷，未造成重大財物損害損害或公眾、交通往來等具體危險，亦與持械圍毆、砸店毀車等案件有別；同案翁姓男子找了4人到場，只判6個月，不符合比例。他稱自己沒有前科，一時失慮，犯罪情狀輕微，已承認犯行，若須入監恐影響工作及家庭生計，請求酌減刑度並給予緩刑。

台南高分院合議庭指出，傅具有警察身分，在本案屬主謀地位，僅因私人債務就選在深夜糾集多人前往被害人住處，公然實施強暴脅迫，犯罪情節並非特別輕微，無從依刑法第59條酌減，亦無量處法定最低刑度猶嫌過重情況；但傅上訴後已與被害人無條件和解，對方也表示願意原諒，這是一審未及審酌的量刑因素，改判刑6個月。

合議庭認為，妨害秩序罪主要在維護公共安寧，不能僅因被害人願意和解，就認為沒有執行刑罰的必要；傅身為警察卻動輒訴諸暴力，毫無身為執法人員品格，另有誣告案已判刑確定，兩案均屬故意犯罪，顯見傅嚴重欠缺法治觀念，視法律規範於無物，行為恣意而魯莽，請求緩刑宣告，為無理由。