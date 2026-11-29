廖姓男子服役期間在車內吸食摻有愷他命的香菸，開車行經台南永康一處路檢點時，員警發現他神情緊張、身上散發愷他命氣味，採尿送驗發現，去甲基愷他命濃度達公告標準的10.5倍；台南地院認定，廖毒駕犯行時是現役軍人，依陸海空軍刑法判刑4個月。可上訴。

判決指出，廖姓男子自2022年7月27日入伍，今年5月9日凌晨0時15分許，在駕駛的車輛內吸食摻有第三級毒品愷他命的香菸，隨即駕車上路；約10分鐘後，他行經永康警分局設置的路檢點遭攔查，員警察覺有異，經他同意於同日凌晨1時許採尿送驗。

檢驗結果顯示，廖的尿液中愷他命濃度為每毫升968奈克，去甲基愷他命為每毫升1050奈克，兩項數值均超過行政院公告的每毫升100奈克標準；檢察官依刑法公共危險罪的毒駕罪嫌聲請簡易判決處刑。

法院指出，廖在今年7月1日退伍，但他施用毒品後駕車遭員警攔查時，仍是現役軍人，應適用陸海空軍刑法，依法變更適用法條；審酌廖明知施用毒品後駕車的危險，仍開車上路，對其他用路人造成高度潛在危險，考量他沒有前案紀錄，判刑4個月。

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