地方選舉投票昨天落幕，苗栗地檢署持續查賄，溯源查出王姓鎮民代表候選人陳姓配偶，涉嫌現金買票，檢察官偵訊後，認陳犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，昨晚法院聲請羈押禁見獲准，全案前天已聲押禁見1名樁腳，另名樁腳3萬元交保。

苗栗地檢署檢察官𨶒新羽指揮縣警局刑警大隊，偵辦董姓樁腳等2人涉嫌為王姓鎮民代表候選人現金賄選，而犯投票行賄案件，11月27日訊問後，認董姓被告2人犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，昨天凌晨向法院聲請羈押禁見，法官裁准董姓被告羈押禁見，另一被告則以3萬元交保候傳。

查察團隊溯源追查，檢察官於昨天下午訊問王姓鎮民代表候選人陳姓配偶後，認陳姓被告同涉上開犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，昨天晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

苗檢呼籲民眾，查賄任務不在投票日結束告終，查察團隊對於賄選案件，必定本於有據必辦之執法立場，嚴正查辦妨害選之不法行為，民眾若發現疑似賄選情事，請果斷迅速檢舉，可洽本署檢舉專線0800-024099撥通後按4，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極嚴正查緝。