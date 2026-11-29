張男把轎車出租給陳男，結果收到18張罰單，其中拒檢被罰2萬元，吊扣駕照6個月。張男主張應罰陳男，但監理機關以陳否認開車等事由，仍要罰張。張男提起行政訴訟，法官審理時，陳才承認其中17次是他開車，判決撤銷17張罰單。全案可上訴。

判決指出，張男名下轎車去年8月21日至9月18日間，共有18項違規行為，經各機關逕行舉發後，張男以線上方式向北市交通事件裁決所申請歸責陳姓訴外人。

台北市裁決所將歸責申請移轉基隆監理站後，基隆監理站開立歸責通知書郵寄陳男，陳男指個人資料遭盜用，否認駕駛違規車輛，發函撤銷歸責。北市裁決所審認18件違規屬實後，對張男做出裁罰等處分。

張男提起行政訴訟指出，名下轎車確有18次違規，但並非都由他駕駛。他將車送修後，黃姓修理廠人員在去年8月21日至9月18日代為出租陳男使用。北市裁決所未查明修理廠代租車輛情形，縱認去年9月18日22時39分超速裁罰1600元，因陳男已入監非陳駕駛，也不能推論另17件違規均由他駕駛，聲明原處分均撤銷。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理時，陳男具結證稱，去年初經友人介紹向黃男租車，日租900或1000元，1周付1次。去年9月14日還有匯黃6000元。去年9月18日22時39分違規地點在淡水，當時他已入監，車不是他開的，其他次應該都是他開的。

法官說，張男已依規定辦理歸責，且陳男確為駕駛人，即應以陳男為處罰對象。監理機關辦理歸責程序，送達程序未臻完備，應由處罰機關補正，歸由已遵期辦理歸責的張男有違行政程序法，17件違規裁罰張男違誤，應予撤銷。

監理機關辯稱，張男將轎車租借他人，違反公路法及汽車運輸業管理規則，應概括承受違規。法官認為，張男是否違反公路法等規定，應由主管機關依規定另行處理，並非監理機關處罰事由。道路交通管理處罰條例歸責程序，並未以汽車所有人與應歸責人間使用關係合法為要件，辯詞依法無據。