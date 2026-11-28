2026選舉今晚開票，彰化縣被羈押禁見的3名縣議員候選人，北斗區謝典霖暫時以第二高票領先，另兩人在當選邊緣；目前北斗區、溪湖區開票約三成，選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

謝典霖是彰化縣議長，涉賄選、貪汙被延押，累計逾70天。謝典霖的母親鄭汝芬呼籲支持者用選民救他，謝家和謝典霖競選團隊持續競選行程，北斗區有四鄉鎮，僅溪州鄉完成計票結果，其餘統計中，預估整體開票約三成，謝典霖得票數暫居第二，第一高票是外界預測的民進黨縣議員李俊諭，同選區的前縣議員江熊一楓涉詐領助理費案被羈押，目前暫在「落緣頭」。

溪湖區縣議員候選人楊仁彬涉現金賄選，昨聲押獲准。溪湖區三鄉鎮選票均未開完，預舒整體開票約三成，縣議員候選人、埔鹽鄉長許文萍暫時領先，其餘候選人得票數依序為劉珊伶、陳玉姬、黃佳惠、張春洋，楊仁彬還在追趕中。

謝典霖在縣議會新館設宴招待溪湖區地方人士，並贈送蛋黃酥等伴手禮，他的表姑溪湖鎮長候選人陳貞妃到場，被認定為表姑賄選。目前溪湖鎮長選舉開票中，陳貞妃暫時落後，支持者聚集競總關心和加油。