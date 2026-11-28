花蓮地檢署近日一口氣查獲4起候選人或樁腳涉嫌賄選，涉及富里鄉民代表、新城鄉長、玉里鎮里長及縣議員選舉，其中富里鄉杜姓候選人遭法院裁定羈押禁見，其餘4名被告分別以2萬至3萬元交保。截至目前，花蓮檢調已偵辦388件、952人，其中以現金買票案件最多，共177件。

花蓮地檢署表示，檢察官彭鈺閔偵辦富里鄉杜姓鄉民代表候選人涉嫌以每票3000元現金賄選案，於26、27日指揮玉里警分局持搜索票，前往被告住處等3處搜索，並拘提及通知5人到案。檢察官認定杜男涉嫌投票行賄罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告請回。

檢察官陳忠賢偵辦花蓮縣議員候選人許姓女樁腳涉嫌以每票2000元現金買票，搜索住處並通知2人到案，許女訊後以2萬元交保。

新城鄉方面，鄉長及縣議員候選人的傅姓女樁腳，涉嫌以每票2000元（含鄉長及縣議員選舉）賄選，檢調搜索2處並通知3人到案，傅女以3萬元交保。

玉里鎮則有陳姓里長候選人及莊姓女樁腳，涉嫌以每票1000元現金買票，檢調搜索2處並通知3人到案，陳男、莊女分別以2萬元交保。

花蓮地檢署統計，截至目前已偵辦賄選案件388件、涉案952人，其中現金買票177件最多，另執行搜索201處，羈押16人、交保32人，並已起訴4件買票案件。

花蓮地檢署強調，今天是地方公職人員選舉投票日，查賄團隊仍全天候執行查緝勤務，對於現金買票、綁樁等影響選舉公平的不法行為，檢警調廉將持續追查，徹底斷絕賄選金流。民眾若發現賄選或妨害投票情事，可撥打24小時免付費檢舉專線0800-024099，接通後按4，檢方將嚴格保密檢舉人身分，並從優核發檢舉獎金。