南投縣選舉投票日前夕再爆2起現金賄選案，中寮鄉出現縣議員、鄉民代表「二合一套票」，每票3000元，鹿谷鄉則以每票1000元買票，2名樁腳均遭羈押禁見。南投地檢署統計，目前已有3名候選人因涉賄選遭羈押，選後仍將持續追查。

中寮鄉第四選區賴姓鄉民代表候選人的丈夫廖姓男子，為了讓妻子及南投縣第二選區某洪姓縣議員候選人順利當選，以每票現金3000元向選民行賄，要求選民同時支持特定縣議員及鄉民代表候選人，形同一次買下兩張選票。

檢察官廖蘊瑋指揮調查局南投縣調查站及警方偵辦，昨天持法院核發的搜索票搜索1處，約談6人到案，查扣現金1萬5000元。檢方認定廖姓男子涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘選民請回。

另一起案件發生在鹿谷鄉第二選區，黃姓男子是王姓鄉民代表候選人的樁腳，涉嫌以每票1000元向選民行賄，要求支持王姓候選人。檢察官陳怡穎指揮調查局南投縣調查站及竹山警分局偵辦，昨天搜索1處、約談4人，查扣現金1000元，黃姓男子同樣遭法院裁准羈押禁見。

南投地檢署檢察長周士榆表示，截至今天，已有縣議員、鄉民代表及村長候選人各1人，共3名候選人因涉賄選案件在押。候選人即使順利當選，只要符合公職人員選舉罷免法規定的當選無效事由，檢方仍將依法提起當選無效之訴。民眾若發現賄選情事，可撥打0800-024-099檢舉專線，轉接按4。