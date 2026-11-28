翰林公司前數位部經理陳銘仁轉任南一公司後，涉嫌將翰林「總庫系統」、「遙控器」及「行動大師」程式原始碼交付團隊使用，建置南一對應系統與產品。台北地院審理認定，陳銘仁等5名員工及南一公司均構成犯罪，依違反營業秘密法等罪，判陳銘仁有期徒刑1年2月，其餘4人各判刑5月至6月，得易科罰金，並對南一書局科處罰金200萬元。

判決指出，陳銘仁2008年進入翰林服務，2017年離職前擔任數位部經理，開發出可讓老師有效運用翰林教學出版品的數位輔助教學軟體「遙控器」、「行動大師」，搭配翰林龐大題庫的「總庫系統」，是翰林核心業務及營業祕密，具有原創性與創意性，屬受著作權法保護的電腦程式著作，且存放於需帳號、專案授權或內網連線控管之平台，具秘密性與經濟價值，並已採取合理保密措施。

陳銘仁握有上述三程式原始碼，離職前即與同仁商議保存原始碼，離職後轉往南一旗下擔任協理，沒多久前部屬數位企劃陳兆嶸、2名高級工程師陳懷傑、李宏遠也離職進入南一。

4人會合後找來具程式專業男子徐立豪，一行人利用陳握有的翰林程式原始碼，2018年1月起著手為南一複製類似系統，建立南一總庫系統，並製作出「BB遙控器」、「OneBox」兩軟體。

陳銘仁等人不知當初翰林開發總庫系統原始碼時，預留了遇異常將自動寄發錯誤訊息到特定電子信箱功能，翰林資訊部主管因收到一封含有南一英文縮寫「Nanico」錯誤訊息通知郵件，進一步回溯追出陳銘仁離職後曾試圖登入翰林系統，自南一公司IP發出另封錯誤通知郵件。

翰林召來技術人員，把南一官網上類似程式全下載進行反向工程的反組譯，發現不僅原始碼結構、內部邏輯與自家原始碼類似，程式中甚至留有翰林內部伺服器位置的字串，證據確鑿，向檢調提告。

法院認定，陳銘仁犯知悉及持有營業秘密，未經授權重製、使用及洩漏罪，判有期徒刑1年2月。陳兆嶸、李宏遠各犯明知他人知悉及持有之營業秘密未經授權重製、使用之情形，而取得、使用營業秘密罪，均判6月，得易科罰金；陳懷傑、徐立豪同罪各判刑5月，得易科罰金。易科罰金均以1000元折算1日。

此外，法院認為南一書局聘僱契約僅為制式條款，且明知5人自競爭同業離職開發相同功能產品卻未審查來源，難認已盡力防止行為，依兩罰規定對南一書局科處罰金200萬元；至於檢察官主張沒收5人任職南一的薪資，因屬勞務對價且卷內無積極證據量化特定報酬，未宣告沒收。